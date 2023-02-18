Dünyaca ünlü yıldızlar, Türkiye'deki deprem felaketlerinin ardından ellerini taşın altına koydular.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin adından Türkiye futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği depremzedeler için bir araya geldi.

1 Mart Çarşamba günü televizyondan yayımlanacak bir programla bağış kampanyası düzenleyecekler.

Kampanyaya dünya genelinden birçok kulüp ve futbolcunun destek olması beklenirken PSG’nin yıldız futbolcular Messi, Neymar ve Mbappe’nin de yardım organizasyonuna destek vereceği bildirildi.

Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe’nin imzalı formaları, açık artırma yapılarak yüklü miktarlara satılacak.

Düzenlenecek olan yardım organizasyonunda, ‘Omuz Omuza Türkiye’ kampanyasından toplanacak tüm gelirler depremzedelere konteyner almak için harcanacak.

TFF ve kulüpler birliğinin, konteyner konusundaki hedefi ise 10 bin olarak belirlendi.

Getty/GOAL

Mehmet Büyükekşi ne söyledi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanmıştı:"Taraftarlarımızı 1 Mart’ta başlatacağımız Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katılmaya davet ediyorum."Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz.

"Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz Omuza göz yaşlarımızı sileceğiz. Omuza verip dertlerimize derman olacağız."