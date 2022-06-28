Hırsızlar İtalyan oyuncuya ait parayı ve mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.

Paris Saint-Germain orta sahasının maestrosu Marco Verratti, İspanya'da geçirdiği tatil sırasında hırsızların hedefi oldu.

Real Valladolid'in sahibi, Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario'nun Ibiza'daki villasında kalan Verratti'nin servet değerindeki değerli eşyaları ortadan kayboldu.

EFE'nin haberine göre; Pazartesi sabah saatlerinde gerçekleşen olayın ardından polis Cala Jondal bölgesindeki evde incelemeler başlattı.

Kolayca girdiler

Hırsızlık anında evde kimsenin bulunmaması can kaybı ve yaralanma gibi ihtimallerin önüne geçti.

Yetkililer kapıda zorlama izi tespit edilmediğini belirtirken, evden çalınan para ve mücevherlerin yaklaşık 3 milyon euro değerinde olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Verratti'den ve evin sahibi Ronaldo Nazario'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Messi ve Cristiano Ronaldo'nun da tercihi

PSG formasıyla Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan Verratti sezonun yorgunluğunu atmak için her yaz ünlülerin akınına uğrayan Ibiza'yı seçti.

İtalyan oyuncunun takım arkadaşı Lionel Messi ve Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo da tatillerini Akdeniz'deki ünlü Balear Adaları'nda geçiriyor.

Ibiza'nın kuzeyindeki Sa Ferradura adasında haftalık 300 bin euro ödediği bir malikanede kalan Messi, yakın arkadaşı Cesc Fabregas ile birlikte görüntülenmişti.

1970'li yıllarda inşa edilen lüks malikanede altı oda, spor salonu ve 20 metrelik bir yüzme havuzu bulunuyor.

Konukları rahat ettirmek için her şeyin düşünüldüğü bu tatil cennetinde tam 22 kişiden oluşan bir personel ordusu görev yapıyor.