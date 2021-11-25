PSG'nin yıldızı Lionel Messi'ye sert eleştiri: Sahada sadece dolaşıyor

Yaz aylarında ani bir kararla Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, henüz kendi seviyesine çıkamadı.

Arjantinli yıldızın sahadaki tutuk görüntüsü de doğal olarak ciddi bir şekilde eleştirilmeye başlandı.

Eleştirilerin dozu, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi Manchester City'e 2-1 kaybetmesinin ardından iyice arttı.

Ne söylendi?

Daily Star, karşılaşma esnasında ve sonrasında PSG taraftarlarının Lionel Messi ile ilgili attığı tweetleri derledi.

Twitter'daki taraftarları, Arjantinli süperstarı sahada olmak istememekle suçladı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Messi ilgisiz görünüyor. Tek yaptığı şey topu aldığında dümdüz geri pas vermek. Garip."

"Messi, tüm maç boyunca yürümek dışında hiçbir şey yapmadı. Kelimenin tam anlamıyla orada olmak istemiyormuş gibi oynuyor. Dostum, MLS'e gitseydin daha iyiydi."

"Pochettino'yu çok iyi anlıyorum. Messi, Mbappe ve Neymar sahada yürüyor. PSG resmen 8 kişi oynuyor.

"Messi sadece ortalıkta dolaşıyor."

Manchester City - PSG maçında neler yaşandı?

Premier Lig devi, ilk yarıdaki baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve 50. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle geri düştü.

Daha sonra baskısını iyice artıran Manchester City, Raheem Sterling 63, Gabriel Jesus'un da 76. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Leipzig'in Club Brugge'ü deplasmanda 5-0 yenmesiyle birlikte hem Manchester City hem de PSG, gruptan çıkmayı garantiledi.

Fakat PSG, bu maçtaki etksiz oyunuyla kafalardaki soru işaretlerini artırdı.

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