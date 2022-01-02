PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Özellikle son dönemde Omicron varyantı ile tüm dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, futbola da olumsuz yansımaya devam ediyor.

Virüs son olarak, son Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'yi de vurdu.

Paris Saint-Germain, Arjantinlü süperstarın Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Messi ile birlikte Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın da testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ne söylendi?

PSG'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan 4 oyuncu Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala.

Oyuncular şu anda tecritteler ve uygun sağlık protokolüne tabiler."

PSG'yi ne bekliyor?

Ligue 1 devi, pazartesi akşamı Fransa Kupası'nda Vannes ile karşı karşıya gelecek.

Covid-19 testi çıkan dört oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren ve Brezilya'da bulunan Neymar da söz konusu karşılaşmada yer alamayacak.

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