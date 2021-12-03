PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin 30 milyon euro'luk oteli yıkılıyor

2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 30 milyon euro'luk otel yatırımıyla ilgili büyük bir sorun yaşıyor.

Kariyerinde yedinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde eden Messi, iş hayatında aldığı kötü bir haberle sarsıldı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Arjantinli yıldız, Barcelona forması giydiği dönemde 77 odalı bir otel almıştı.

Ne söylendi?

El Confidencial'in haberine göre, Lionel Messi'nin 2017 yılında 30 milyon euro'ya satın aldığı otelin yıkılacağı iddia edildi. Barcelona'nın güneyinde yer alan otelin, şehir standartlarına uymadığı gerekçesiyle yıkılacağı belirtiliyor.

Messi oteli aldığında zaten otel hakkında bir yıkım kararı olduğu vurgulanıyor. Arjantinli yıldız, bu konudan habersiz olarak 30 milyon euro ödeyerek otelin sahibi oldu.

Otelin bir önceki sahibinin yıkım kararını bilmesine rağmen bunu Messi'ye söylemediği ifade edildi.

Otel yıkılırsa, Lionel Messi 30 milyon euro'luk yatırımını kaybedecek ve maddi anlamda büyük bir zarara uğrayacak.

Lionel Messi'nin yıllık ücreti ne kadar?

Barcelona'dan ayrılarak bonservissiz olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Messi, Fransız ekibiyle 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Arjantinli yıldız, PSG'ye transfer olduğunda Fransa ve İspanya basınında Messi'nin 30 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.

Messi'nin, Barcelona'daki otelinin yıkılması halinde Arjantinli yıldızın bir yıllık ücreti yok olacak.

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