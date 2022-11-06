Arjantinli süperstar, kariyerinde birçok başarı yaşadı. Peki, onu en fazla duygulandıran şey neydi?

Lionel Messi, efsanevi kariyerinde neredeyse her şeyi yaparak futbolseverlerin büyük bir beğenisini kazandı.

Ve şimdi, Katar'daki Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor. Onun tek hedefi, şüphesiz ki dev kupayı kaldırmak olacak.

Çünkü onun, futbol tarihinin en iyisi olmadığını iddia edenler bir Dünya Kupası kazanmamış olmasına atıfta bulunmaya devam ediyor.

Ancak Messi, geçen yıl Arjantin'i Copa America zaferine taşıyarak turnuvada dört gol ve beş asist kaydederek herkesi ikna edemese de büyük bir başarı gösterdi.

Zaferleri, Netflix'te yayımlanan belgeselinin konusu oldu.

Ne oldu?

Program sırasında Messi'ye, adını büyük bir coşkuyla bağıran taraftarların tutkulu görüntüleri izletildi ve tam o sırada Arjantinli süperstar duygusal anlar yaşadı.

Lionel Messi, duygulandığı anlarda gözyaşlarını tutamadı ve şu ifadeleri kullandı: "Vay canına. Sanırım bu, spor kariyerimde başıma gelen en güzel şeydi."

İspanyolca "Ebedi olun: Güney Amerika Şampiyonları" başlıklı belgeselin fragmanı, Messi'nin Brezilya'ya karşı final maçı öncesindeki konuşmasını da gösteriyor.

"Tanrı onu buraya getirdi!"

Arjantinli süperstar, takım arkadaşlarına motivasyon dolu bir konuşma yapmayı da ihmal etmiyor.

"Ailelerimizi görmeden kırk beş gün çocuklar. Bir hedefimiz vardı ve onu gerçekleştirmemize küçük bir adım kaldı.

"Tesadüf diye bir şey yoktur çocuklar. Biliyor musunuz? Bu kupa Arjantin'de oynanmak içindi ve Tanrı onu buraya getirdi.

"Tanrı onu Maracana'da kaldıralım diye buraya getirdi çocuklar, herkes için daha güzel olsun diye...

"Öyleyse güvenle ve sakin bir şekilde sahaya çıkalım, çünkü bunu eve götüreceğiz!"