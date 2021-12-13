PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe: Takım için her şeyimi vermeye hazırım

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 18. haftasında evinde Monaco'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Galibiyetteki en büyük pay kuşkusuz Kylian Mbappe'ye aitti. Fransız yıldız, eski takımına karşı biri penaltıdan diğeri de Lionel Messi'nin asistiyle olmak üzere iki gol kaydedip maçın skorunu belirledi.

Böylelikle PSG formasıyla Ligue 1'de 100 gole ulaşan Mbappe, takım için her şeyini vermeye devam ettiğini açıkladı.

Ne söylendi?

PSG'yi Monaco karşısında zafere taşıyan Mbappe, karşılaşmanın ardından şu yorumu yaptı:

"Oynamayı seviyorum. Her maçta sahada olmayı seviyorum. Bu yüzden sakatlıktan sonra bugün tekrar oynayabilmek, takımıma yardım edebilmek bir zevkti. Sezon bitmeden kalan tüm maçlarda forma giymeyi umuyorum."

Mbappe, eski takımı Monaco karşısında neler hissettiğini de şöyle açıkladı:

"Bu futbol! Her zaman Monaco'da inanılmaz zaman geçirdiğimi söyledim. Orada büyüdüm. Harika anılarım oldu.

Ama şimdi yeni bir sayfa açıldı. PSG için oynuyorum, çok mutluyum. Kulüp için, sahip olduğum her şeyi verebilirim."

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PSG ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Mbappe, bu sezon Ligue 1 devinin en önemli oyuncusu oldu.

Neymar'ın sakatlığının devam etmesine rağmen PSG ligin zirvesinde rahat bir şekilde otururken, Fransız yıldız bu sezon takımın en skorer oyuncusu konumunda.

Pazar günü Fransa Kupası son 64 turunda SC Feignies ile karşılaşacak olan PSG, 22 Aralık'ta ise Ligue 1'de Lorient deplasmanına gidecek.

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