PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe fikrini değiştirdi: Cristiano Ronaldo değil Messi

Mbappe, Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşmeden önce Cristiano Ronaldo'yu Arjantinlinin önünde gördüğünü söylemişti.

Ancak dört ay Messi'yle birlikte top koşturmak Mbappe'nin fikrini değiştirmişe benziyor.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Club Brugge'ü 4-1 yendiği maçta golleri paylaşan Messi ve Mbappe, Neymar'ın yokluğunda takımı rahat bir galibiyete taşıdı.

Maçın ardından soruları yanıtlayan Mbappe, geçtiğimiz günlerde yedinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'yi göklere çıkardı.

Ne söyledi?

"Lionel Messi'yle birlikte oynamak çok kolay. O dünyanın en iyi oyuncusu. Daha birkaç gün önce Ballon d'Or'u kazandı. Bugün iki gol attı ve burada mutlu. Umarım gelecekte de bize büyük katkılar yapacak."

10 ay önce tersini söylemişti

Mbappe, Şubat ayında Marca'ya verdiği röportajda ikiliyi kıyaslaması istendiğinde Cristiano Ronaldo'yu Messi'nin üzerine koymuştu.

"Tercihimin Ronaldo olduğunu itiraf etmem gerek. Gençken onu izlemeyi çok seviyordum."

"Ronaldo çocukluk kahramanım. Valdebebas'ı ziyaret ettiğimde onunla tanışmak harikaydı."

Tartışma sürüyor

Messi'nin yedinci Ballon d'Or'unu alarak Ronaldo'yla arasındaki farkı ikiye çıkarmasının ardından kimin daha iyi olduğuna yönelik tartışma yeniden alevlendi.

France Football editörü Pascal Ferre, Ronaldo'nun tek amacının ödül sayısında Messi'yi geçmek olduğunu söylemiş, Portekizli yıldız ise bu açıklamaya sert bir cevap vererek Ferre'yi yalancılıkla suçlamıştı.

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