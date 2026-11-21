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Paris Saint-Germain'de cumartesi akşamı büyük bir dram yaşandı. PSG ile OGC Nice arasındaki maçta Désiré Doué, ağır bir sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Ligue 1'de şu anda altıncı sırada bulunan Nice, maça hızlı başladı. Mohamed Amoura, henüz sekizinci dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi.

Ancak Nice'in üstünlük sevinci uzun sürmedi. Xavier Mandza'nın ceza sahasında elle oynamasının ardından hakem, 27. dakikada diğer tarafta penaltı noktasını gösterdi.

Forvet Senny Mayulu penaltıyı son derece soğukkanlı bir vuruşla gole çevirdi: 1-1.

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Bir dakika sonra PSG öne geçti. Doué, Achraf Hakimi'nin yerden ortasını arka direkte ağlara gönderdi: 1-2.

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Birkaç dakika sonra Fransız hücumcu için talihsiz an yaşandı. Top sürerken birden büyük bir acıyla yere yığıldı. Acı içinde haykıran Doué, sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı.

Yere düştükten hemen sonra dizini tutan milli oyuncunun bu hareketi, ciddi bir sakatlığa işaret ediyor olabilir. Ardından Mika Godts yerine Ferran Torres oyuna alındı.

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İkinci yarıda Godts da oyuna girdi. Eski Ajax oyuncusu bir penaltı kazandırdı ancak VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.

Maçın son bölümünde Ferran Torres yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 1-3 yaptı. Böylece Nice'in son bölümde attığı ikinci gol sonucu değiştirmedi. Maç 2-3 sona erdi.