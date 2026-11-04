Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in Villarreal karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı farklı galibiyette hakem yönetimine büyük öfke duydu. Tuhaf bir oyuncu değişikliği olayı nedeniyle takımı geçici olarak sahada yalnızca sekiz oyuncuyla kalan İspanyol teknik direktör, hakemi “tam bir şaka” olarak nitelendirdi.

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PSG, Avrupa'da farklı galip geldi

PSG, kusursuz bir performans sergileyerek Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Villarreal'i 6-0 mağlup etti. Ancak Avrupa'da alınan bu farklı galibiyet, maçın sonlarına doğru kenarda yaşanan son derece tuhaf bir olayın gölgesinde kaldı.

Teknik direktör Enrique, ikinci yarıda hakemin verdiği sıra dışı bir karara büyük öfke duydu. Takımı maça hâkim olup rahat bir üstünlük yakalamış olsa da İspanyol teknik adam, kenarda yaşanan karmaşa karşısındaki tepkisini gizleyemedi.

Enrique oyuncu değişikliği karmaşasına öfkelendi

Tartışma, 74. dakikada PSG'nin üç oyuncu değişikliği yapmak istemesiyle başladı. Değişikliklerin çok uzun sürdüğünü düşünen hakem, anlaşılmaz bir şekilde oyunun yeniden başlamasını istedi ve Fransız ekibi geçici olarak sahada yalnızca sekiz oyuncuyla kaldı. Maçın hemen ardından konuşan ve öfkesi yüzünden okunan Enrique, yaşananları değerlendirirken sözünü sakınmadı.

“Üç oyuncu değişikliği sırasında yaşananlar tam bir şakaydı,” dedi Marca'ya. “Skor 0-0 olsaydı ve bizden üç oyuncuyu çıkarsalardı... Bu nedir, çocuk oyuncağı mı?”

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Enrique profesyonel futbolculara saygı gösterilmesini istedi

İspanyol teknik direktörün oyuncularını fiziksel olarak sahaya sokmaya çalışmasıyla kenardaki durum daha da karıştı. Enrique, doğrudan müdahalesinin oyuna girmek isteyen yedek oyuncularından birinin sarı kart görmesine yol açtığını anlattı.

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Enrique, olayların nasıl geliştiğini anlatırken “Sonra içlerinden birini itiyorum, sarı kart görüyor ve oyuna girmesine izin veriliyor,” dedi. “Diğer ikisini de itmeliydim.”

Barcelona'nın eski teknik direktörü, hakemlerin profesyonel futbolculara çok daha iyi davranması gerektiğini söyleyerek öfkeli açıklamasını tamamladı. Enrique, “Biz hakemlere nasıl saygı gösteriyorsak profesyonellere de saygı gösterilmeli,” dedi.

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Formda PSG'yi lig mücadelesi bekliyor

Avrupa'daki farklı galibiyetinin ardından PSG'nin dikkatini hızla lig mücadelesine çevirmesi gerekiyor. Fransız devi, iyi formunu sürdürmek için bu hafta sonu Ligue 1'de yeniden sahaya çıkacak. Enrique'nin ekibi, hafta içinde yakaladığı ivmeyi sürdürmek amacıyla cumartesi günü Troyes ile karşılaşacak.