Paris Saint-Germain, Parc des Princes’te Troyes karşısında aldığı kontrollü 1-0’lık galibiyetle Ligue 1’deki liderliğini korudu. Ev sahibinin topa %73 oranında sahip olduğu maçta sonucu belirleyen gol, Illia Zabarnyi’nin ilk yarıdaki kafa vuruşundan geldi.

Reklam

Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te oyunu rakip yarı sahaya yıktı ve %73'lük topa sahip olma oranıyla Troyes'a nefes aldırmadı. Luis Enrique'nin taktik planı, iç koridorlardan dikine oynamaya dayanıyordu ancak PSG, Troyes'ın dirençli ve derinde kurduğu savunma bloğunu aşmakta zorlandı. Aradığı golü sonunda bir duran toptan buldu: Zabarnyi, 39. dakikada yükselerek topu ağlara gönderdi. Böylece ilk yarı boyunca golü arayan PSG, çabasının karşılığını aldı.

Tek farklı üstünlüğüne rağmen PSG, ikinci yarıda oyunu iyi yönetip topa kontrollü biçimde sahip oldu. %94 isabet oranıyla 836 başarılı pas yapan PSG, Troyes'a oyunda üstünlük kurma fırsatı vermedi. Ferran Torres ve Senny Mayulu'nun şutlarına başarılı performansıyla öne çıkan Hillel Konaté engel olsa da Paris ekibi ciddi bir tehdit yaşamadı. Üç puanı rahatlıkla alarak Ligue 1 puan tablosunun zirvesindeki farkı korudu.

Kaleci ve savunma

Matvei Safonov - 7/10

Rus kaleci için nispeten sakin bir akşamdı; uzun süreler boyunca oyunu izlemekle yetindi. Ancak görev düştüğünde konsantrasyonunu korudu. Üç kurtarışla kalesini gole kapattı ve rakibin 0,69'luk gol beklentisi karşısında işini zorlanmadan yaptı.

Warren Zaïre-Emery - 7/10

Hem bek hem de orta saha sorumlulukları üstlendiği sağ bek rolünde oynayan genç futbolcu, PSG'nin savunma istikrarı için önemliydi. Biri top kapma, dördü kazanılan ikili mücadele olmak üzere sekiz savunma müdahalesiyle takımının en yüksek sayısına ulaştı. 59. dakikada kafa vuruşuyla gol atmaya da yaklaştı ancak Troyes savunması topu son anda engelledi.

Reklam Reklam

Illia Zabarnyi - 8/10

Maçın galibiyet golünü atan isimdi ve savunmanın merkezinde sağlam bir performans sergiledi. 39. dakikada kornerden gelen topa kafayla yaptığı belirleyici vuruşun yanı sıra duran toplarda sürekli tehdit oluşturdu ve kaleyi bulan iki kafa vuruşu yaptı. Savunmada da kusursuzdu; Troyes'ın nadir kontrataklarını ceza sahasına ulaşmadan etkisiz hâle getirdi.

Related Topics

Willian Pacho - 7/10

Pacho, PSG'nin beklerini ileri çıkarabilmesi için gereken savunma güvencesini sağladı. İsabetli paslarıyla takımının yüksek pas başarı oranına katkıda bulundu ve Renaud Ripart'ın fiziksel tehdidiyle rahatlıkla başa çıktı.

Lucas Hernández - 7/10

Hernández, sol tarafta tecrübesini ortaya koydu. PSG'nin topa uzun süre sahip olduğu bölümlerde sık sık içeri kat ederek üçlü savunma oluşturdu. Pozisyon disiplininin, Troyes'ın PSG'nin önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşluğu kullanmasını önlemede önemli payı vardı.

Reklam

Orta saha

Vitinha - 8/10

Takımın oyun temposunu belirleyen isimdi. PSG'nin oyunu bu kadar iyi kontrol etmesinin başlıca nedeni olan Vitinha, 166 isabetli pas verdi ve bir net gol fırsatı yarattı. Baskıdan çıkıp topu dolaştırma becerisi, Troyes'ı sürekli savunmada yeniden pozisyon almak zorunda bıraktı.

Fabian Ruiz - 6/10

İspanyol futbolcu derli toplu bir performans sergiledi ancak Troyes savunmasını gerçekten açacak etkili son pası veremedi. 15. dakikada uzaktan şansını denediği top kaleyi bulmadı. İkinci yarının sonlarında oyundan alındı.

Reklam

Senny Mayulu - 7/10

Genç orta saha oyuncusu hücum bölgesinde oldukça hareketliydi ve kaleyi bulan birden fazla şut çekti. Maçın başlarında 0,41'lik gol beklentisi taşıyan önemli bir fırsatta Konaté'yi geçemedi; 86. dakikada oyundan çıkana kadar kaleciyi zorlamayı sürdürdü. Orta sahadaki enerjisi takımına da yansıdı.

Hücum

Desiré Doué - 6/10

Doué bireysel yeteneğini zaman zaman gösterdi ancak hücumdaki son hamlelerinde istikrar sağlayamadı. 25. dakikada kaleciyi kurtarış yapmaya zorladı ve maçın başlarında bir serbest vuruş fırsatını değerlendiremedi. Çalımları sorun yaratsa da Troyes'ın orta bölgede kurduğu savunma bloğu içinde sık sık etkisiz kaldı.

Reklam

Ferran Torres - 7/10

Hücumun odak noktası olan Torres, toplam dört şut ve kaleyi bulan dört vuruşla PSG'nin en çok şut çeken oyuncusuydu. Gol bulamasa da topsuz hareketliliği çok iyiydi. 0,49 gol beklentisine ulaştı ve sahada kaldığı 70 dakika boyunca Troyes stoperlerini meşgul etti.

Mika Godts - 6/10

Genç oyuncu sol kanatta çok çalıştı ve 66. dakikada hızlı hücumda önemli bir fırsat yakaladı ancak yerden çektiği şut kurtarıldı. Oyuna genişlik katıp rakip savunmayı açmaya çalışsa da Troyes'ın sıkı savunması karşısında net fırsatlar bulmakta zorlandı.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Quentin Ndjantou (70') - 6/10

Torres'in yerine girerek ileri uçta taze bir fiziksel güç sağladı. Savunmacıları iyi meşgul etti ancak sahada kaldığı süre boyunca net bir gol fırsatı bulamadı.

João Neves (70') - 6/10

Orta sahayı güçlendirmek ve son dakikalarda konsantrasyon kaybını önlemek için oyuna girdi. Takımın pas ritmine hemen uyum sağladı.

Reklam

Lucas Beraldo (86') - Değerlendirilmedi

Maçın son bölümünde savunmanın hava toplarındaki gücünü artırmak için yapılan geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.

Dro Fernández (86') - Değerlendirilmedi

Maç sona yaklaşırken yorulan Mayulu'nun yerine girerek kısa süre forma giydi.

Reklam

Luis Enrique - 7/10

Enrique, takımının oyunda kurduğu büyük üstünlükten memnun olacaktır. %73'lük topa sahip olma oranı ve yaratılan yedi net gol fırsatı düşünüldüğünde daha fazla gol isteyebilirdi ancak taktik düzeni rakibi tamamen etkisiz hâle getirdi ve PSG önemli üç puanı fazla zorlanmadan aldı.