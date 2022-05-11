Lionel Messi, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ile bir etkinliğe katılmak için Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Orada kendisini büyük bir misafirperverlikle karşılayan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb tarafından karşılandı. Fransa'daki haberlere göre, toplantı Arjantinli için yeni bir görev nedeniyle olabilir: Suudi Arabistan'ın turizm elçisi.

Messi'ye bir aile üyesi ve hem Paris Saint-Germain hem de Arjantin milli takımındaki takım arkadaşlarından Leandro Paredes eşlik etti.

Ne söylendi?

Al Khateeb, "Lionel'i ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

"Kızıldeniz'in hazinesini, Cidde istasyonunu ve eski tarihimizi keşfetmesinden mutluluk duyuyoruz.

"Bu onun krallığa ilk ziyareti değil ve son olmayacak."

Yıldız futblcu, Suudi Arabistan'da güzel bir fotoğrafını Instagram'da bir tanıtım yazısıyla birlikte yayınladı.

Messi, "Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'i keşfetmek. #VisitSaudi" yazdı.

Messi'nin kulübü PSG'nin, Suudi Arabistan ile birkaç yıldır ciddi bir diplomatik anlaşmazlığı olan Katar'a ait olduğu unutulmamalı.

Dünya Kupası yaklaşırken, ancak her şey daha yerleşik ve istikrarlı görünüyor. Muhtemelen Messi'nin ziyaretini mümkün kılan bir barış gerçekleşti.

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