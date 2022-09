Achraf Hakimi, Messi'nin aldığı kararları sorgulayacak durumda olmadığını itiraf etti.

Takım arkadaşlarının kararları hakkında son haftalarda huzursuzluk var

Muhabir, Hakimi'ye Messi'nin kendisine pas atmamasını sordu

Messi'nin tercihlerine güvendiğini söyledi

NE OLDU? Paris Saint-Germain'deki hücum oyuncuları - özellikle Kylian Mbappe - son zamanlarda uyum eksikliği nedeniyle ateş altında kaldı.

NE SÖYLEDİ: PSG'nin Brest'i 1-0 yendiği maçın ardından Hakimi, "Ben pas istedim ve Leo [Lionel Messi] bu pası vermediğinde, bunun nedeni pas atabileceği başka bir oyuncu olduğunu görmüş olmasıdır. Bu bir sorun değil. Bugün Neymar'a bu şekilde pas verdi ve biz de üç puanı aldık."

THE BIGGER PICTURE: Hakimi'nin bahsettiği pas sayesinde PSG, Brest'i mağlup etti. 30. dakikada Messi, savunma arkasına sarkan Neymar'a harika bir pas attı ve Brezilyalı golü atarak mükemmel formunu başka bir golle sürdürdü.

WHAT NEXT FOR PSG? PSG, uzun süredir devam eden Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyorsa soyunma odasındaki olası sorunları durdurması gerekecek. Christophe Galtier, Fransa başkentindeki yıldızlarla dolu kadrodan en iyi şekilde yararlanmakla görevli adam ve onun başarısı sadece kupalarla ölçülecek.