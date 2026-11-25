Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruma yolundaki kusursuz başlangıcı sona erdi. Roma, son şampiyonla Parc des Princes'te 2-2 berabere kaldı. Gian Piero Gasperini'nin konuk ekibinin daha net fırsatlar yakaladığı gecenin ardından Luis Enrique'nin takımı, lig aşamasında Real Madrid'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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Roma'nın önde kurduğu agresif baskı PSG'yi ilk düdükten itibaren sarstı. Konuk ekip, stoper Mario Hermoso'nun rakip yarı sahada topu kazanıp Matias Soule'nin geriye çıkardığı pası gole çevirmesiyle ilk beş dakikada öne geçti. PSG topa yüzde 66 oranında sahip olsa da Illia Zabarnyi'nin 31. dakikada Senny Mayulu'nun ön direğe kullandığı korneri başıyla ağlara göndermesine kadar İtalyan ekibinin yoğun baskısını aşmakta zorlandı.

Maçın 90 dakikası boyunca daha büyük tehlike yaratan Roma, PSG'nin 1,78'ine karşılık 2,69 beklenen gol üretti. Matvey Safonov, ikinci yarının başlarında skoru eşit tutmak için dikkatli olmak zorunda kaldı. Achraf Hakimi, Enrique'nin 59. dakikada yaptığı iki değişiklikten sonraki bir dakika içinde Wesley'i geçerek penaltı kazandı. Ousmane Dembele penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Ancak VAR incelemesi sonucunda Vitinha'nın ceza sahasında elle oynadığına karar verildi ve oyuna sonradan giren Donyell Malen, 78. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı. Son bölümde Hakimi, Dembele ve Fabian Ruiz galibiyet golüne yaklaştı.

GOAL, Parc des Princes'teki maçta PSG oyuncularının performanslarını değerlendirdi...

Kaleci ve savunma

Matvey Safonov (7/10): Hermoso'nun boş kaleye attığı golde ve Malen'in penaltısında yapabileceği bir şey yoktu. Dikkatli kurtarışlarıyla PSG'yi maçın içinde tuttu. Hermoso'nun 19. dakikada sekerek gelen şutunu iyi karşıladı, Wesley'in 48. dakikadaki tehlikeli orta-şutunu çeldi ve üç dakika sonra Niccolo Pisilli'ye gol izni vermeyen müthiş bir yerden kurtarış yaptı.

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Achraf Hakimi (7/10): Kaptanlık pazubandını takan Hakimi, ikinci yarıda sağ kanattaki hızıyla PSG'nin yükselişine öncülük etti. Wesley'i geçerek 60. dakikada ev sahibini öne geçiren penaltıyı kazandırdı. İlk yarıda Nuno Mendes'e de şut fırsatı hazırladı. Ancak hızlı bir kontraatağın ardından uzatma dakikalarında ceza sahası dışından çektiği şutun az farkla dışarı gitmesine üzülecektir.

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Illia Zabarnyi (7/10): Roma'nın beşinci dakikadaki açılış golünde hazırlıksız yakalandı, ancak güçlü bir karşılık verdi. 31. dakikada ön direkte markajdan kurtulup Mayulu'nun kornerini başıyla üst köşeye gönderdi. 54. dakikada da zamanlaması iyi bir kayarak müdahale yaptı.

Willian Pacho (7/10): PSG, Roma'nın baskısını pasla aşmaya çalışırken topla sakin kaldı. Girdiği tüm hava topu mücadelelerini kazandı ve konuk ekip ceza sahasına gelmeye devam ederken birkaç önemli uzaklaştırma yaptı.

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Nuno Mendes (7/10): İlk bir saat boyunca PSG'nin hücumdaki en etkili çıkış noktasıydı. Yedinci dakikada uzaktan Mile Svilar'ı yokladı, 35. dakikada az farkla dışarı vurdu. 55. dakikada Joao Neves'in gole çevirmeye çok yaklaştığı harika bir orta yaptıktan sonra 59. dakikada oyundan çıktı.

Orta saha

Joao Neves (6/10): Üçüncü dakikada Mayulu'yu boş alana kaçırarak PSG'nin ilk fırsatını hazırladı. 55. dakikada uçarak yaptığı kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Bunun dışında Roma'nın fizik gücü yüksek orta sahası karşısında oyunun temposunu belirlemekte zorlandı ve 79. dakikada çıktı.

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Vitinha (6/10): Maçın uzun bölümlerinde PSG'nin en etkili orta saha oyuncusuydu. Topu düzenli biçimde dolaştırdı; Mendes, Mayulu ve Dembele'ye şut fırsatları hazırladı. Kendisinin 31. dakikada engellenen şutu da beraberlik golünü getiren korneri kazandırdı. Ancak 74. dakikada Soule'nin şutunu elle engellemesi, VAR'ın devreye girmesiyle PSG'ye pahalıya mal oldu.

Fabian Ruiz (6/10): Temiz pas bağlantılarıyla PSG'nin oyununu sürdürmesine yardımcı oldu ve Mendes'in 58. dakikadaki şutunu hazırladı, ancak hücumun son bölümünde yeterince etkili değildi. 87. dakikada takımını yeniden öne geçirmek için kısa aralıklarla iki fırsat buldu; birinde topu dışarı gönderdi, diğer şutu engellendi.

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Hücum

Maghnes Akliouche (6/10): Topu iyi kullandı, ancak sağ kanatta geçirdiği 79 dakika boyunca nadiren tehdit yarattı. Bir saat dolmadan hemen önce ofsayta yakalandı ve yerini başka bir oyuncuya bırakmadan önce 74. dakikada ceza sahası dışından engellenen bir şut çekebildi.

Ferran Torres (5/10): Roma'nın agresif üçlü savunmasına karşı hem merkezde hem de 13. dakikada Mayulu ile yer değiştirip sola geçtikten sonra etkili olmakta zorlandı. Üçüncü dakikada Mayulu'nun kale önüne gönderdiği topa çok az farkla yetişemedi ve 41. dakikada Gianluca Mancini'nin sarı kart görmesini sağladı. Ancak 59. dakikada oyundan çıkana kadar şut çekemedi.

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Senny Mayulu (7/10): PSG'nin ilk 11'deki hücum üçlüsünün en dikkat çeken ismiydi. Üçüncü dakikada Torres'e neredeyse açılış golünü attırıyordu. 20. dakikada çabuk ayak hareketleriyle korner kazandı ve 67. dakikada oyundan çıkmadan önce Zabarnyi'nin beraberlik golü için korneri tam isabetle kullandı.

Yedekler ve teknik direktör

Ousmane Dembele (8/10): 59. dakikada oyuna girer girmez PSG hücumuna canlılık kattı. 62. dakikadaki penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü golünü attı. 87. dakikada Ruiz'e fırsat hazırladı. Uzatma dakikalarında Svilar'ı ayağıyla kurtarış yapmaya zorladıktan sonra bir başka geç fırsatta topu yüksekten dışarı gönderdi.

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Warren Zaire-Emery (6/10): Takıma taze enerji ve sakinlik katmak için 59. dakikada Mendes'in yerine girdi. Ruiz'in 87. dakikada engellenen şutunu hazırladı, ancak Roma'nın son bölümdeki kontraataklarını tamamen durduramadı.

Mika Godts (6/10): 67. dakikada Mayulu'nun yerine girdi ve hareketli göründü. 80. dakikada Svilar'ın kontrol ettiği bir kafa vuruşu yaptı. Uzatma dakikalarında PSG'nin en iyi fırsatını yaratan kontraatakta doğru tercihle topu Hakimi'ye aktardı.

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Lucas Hernandez (6/10): Son bölümde savunmayı güçlendirmek için 79. dakikada Neves'in yerine girdi ve basit işleri iyi yaptı.

Quentin Ndjantou (6/10): 79. dakikada Akliouche'un yerine girerek hücumda PSG'ye bir oyuncu daha kazandırdı, ancak hareketli geçen son bölümde fazla etkili olamadı.

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Luis Enrique (6/10): Desire Doue'nin forma giyemediği maçta Dembele'yi ilk 11'de başlatmama kararı, Roma'nın şiddetli baskısının PSG'nin ritmini bozmasıyla ilk bölümde ters tepti. 59. dakikadaki iki değişikliği maçın gidişatını değiştirdi. Ancak takımının evinde rakibe 2,69 beklenen gol fırsatı vermesi ve 2-1'lik üstünlüğü koruyamaması İspanyol teknik direktörü hayal kırıklığına uğratacaktır.