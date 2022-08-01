Yeni sezonda daha büyük hedeflerin peşinden koşacak olan Roma, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferinde son aşamaya geldi.

Yeni sportif direktörü ve teknik direktörüyle yeni bir yapılanmaya giden PSG'de yeni sezon kadrosunda geri plana itilen Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya transfer olmaya oldukça yakın. Geçen sezon Fransız ekibinde 38 maçta forma giyen yıldız oyuncu takımdan ayrılmaya karar verirken, elini çabuk tutan Roma Wijnaldum'u ikna etmeyi başardı.

Wijnaldum'u 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlayan İtalyan ekibi, oyuncunun yıllık 9 milyo euro'luk maaşının bir kısmını da PSG'nin ödemesini istiyor. PSG'nin satın alma opsiyonunun zorunlu olması yönündeki talebi ise şimdilik transferin önündeki en büyük engel gibi görünüyor. Buna rağmen Wijnaldum'un önümüzdeki günlerde Roma kadrosuna katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Van Gaal'in gözdelerinden

Geçtiğimiz yaz Liverpool ile olan kontratının sona ermesinin ardından Barcelona'dan da teklif alan Wijnaldum, Katalan ekibine transfer olması beklenirken PSG'nin cazip teklifi sonrasında rotasını Fransa olarak belirlemişti. Kariyerinin en iyi dönemini Jürgen Klopp yönetiminde yaşayan 31 yaşındaki orta saha Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Wijnaldum, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Louis van Gaal'in en güvendiği oyunculardan biri olacak. Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu elde eden yıldız oyuncu, daha önce ülkesinde Feyenoord ve PSV takımlarının da formasını giyerken, Hollanda'da şampiyonluk yaşamıştı.

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