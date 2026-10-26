Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Lyon'u zorlu geçen maçta 2-0 yenerek Ligue 1'de liderliğe yükseldi. Taktiksel sabrın öne çıktığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Senny Mayulu ve Mika Godts'un son dakikalarda attığı goller, konuk ekibin direncini kırdı.

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Paris Saint-Germain, Lyon karşısında aldığı kontrollü 2-0'lık galibiyetin ardından Ligue 1'de liderliğe yükseldi. Topa %68 oranında sahip olup 708 isabetli pas yapmasına rağmen ev sahibi ekip, Lyon'un disiplinli ve geride kurduğu savunmayı uzun süre aşamadı. Kilidi 72. dakikada oyuna sonradan giren Mayulu açtı. Son bölümde farkı ikiye çıkaran Godts ise üç puanın başkentte kalmasını sağladı.

PSG, baskısını sürdürmek için taktiksel açıdan büyük ölçüde Vitinha'nın oyunun temposunu belirleyen paslarına dayandı ancak ilk bir saatte ileriye dönük oyundaki eksiklik belirgindi. Maçın sonucunu, Luis Enrique'nin elindeki kadro derinliği belirledi. Son çeyrekte Lyon'un enerjisi azalırken oyuna giren dinç oyuncular, PSG'nin daha önce kapalı olan alanları değerlendirmesini sağladı. Bu etkili galibiyetle PSG, puan tablosunda Stade Rennais'yi geride bıraktı.

Kaleci ve savunma

Matvei Safonov - 8/10

Kaleci son derece güven veren bir performans sergiledi; goller gelmeden önce PSG'nin en iyi oyuncusu olduğu bile söylenebilirdi. Kalesini gole kapatmasını sağlayan 5 kritik kurtarış yapan Safonov, Moussa Niakhate'nin tehlikeli kafa vuruşunu ve Noah Nartey'nin son bölümdeki hızlı hücumda çektiği şutu ustalıkla çıkardı. Baskı altındaki soğukkanlılığı galibiyetin temel taşlarından biriydi.

Achraf Hakimi - 7/10

Her zamanki karma rolünde oynayan Hakimi, Lyon savunmasını genişletmek için gereken genişliği sağladı. Doğrudan bir gole katkıda bulunmasa da hücum bölgesindeki varlığı savunmacıları meşgul ederek iç bölgelerde oynayan orta sahalara topla daha fazla zaman kazandırdı. Julien Duranville'in hızına karşı savunmada disiplinini korudu.

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Willian Pacho - 7/10

Gecenin savunma lideri Pacho, 8 savunma müdahalesiyle takımının bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı. İkili mücadelelerde fiziksel üstünlük kurdu ve Lyon'un kontra ataklarını ceza sahasına ulaşmadan kesmek için mükemmel bir öngörü sergiledi. Rakibin seyrek gelişen hızlı hücumlarında geriye dönüş hızı büyük önem taşıdı.

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Illia Zabarnyi - 6/10

Stoper sağlam bir maç çıkardı. 28. dakikada kornerden yaptığı kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak Greif kurtarış yaptı. Pacho'yu iyi tamamladı, buna karşın geçiş oyununda Nuamah'ın hareketliliği karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı. Oyun kurulumuna katkı verdiği maçı yüksek pas isabetiyle tamamladı.

Warren Zaïre-Emery - 6/10

Daha geride görev alan veya savunma hattına kayan genç oyuncu, taktiksel çok yönlülüğünü gösterdi. Hücum bölgesinde her zamanki kadar etkili olmasa da takımın saha içindeki dengesine önemli katkı sağladı. PSG'nin Lucas Hernandez ile savunmada daha doğal bir genişlik sağlamak istemesi üzerine 65. dakikada oyundan alındı.

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Orta saha

Vitinha - 8/10

Takımın kalbiydi. Vitinha, 153 pas denemesinin 144'ünde isabet bularak pas konusunda ders niteliğinde bir performans sergiledi. Topa sahip olmayı sürdürmesi ve hücumun yönünü değiştirmesi, Lyon'u sürekli baskı altında tuttu. 56. dakikada uzaktan çektiği sert şutla Greif'i sınadı ve artan özgüvenini gösterdi.

Fabian Ruiz - 6/10

Ruiz, üçlü orta sahanın solunda istikrarlı bir performans sergiledi. 79. dakikada savunmaya takılan şutu da dahil olmak üzere iki kez gol şansı yakaladı ancak savunmanın kilidini açacak son pası vermekte zorlandı. Sahadaki konumu, takımının %68'lik topa sahip olma üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

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João Neves - 6/10

Portekizli orta saha, 57. dakikada oyundan alınana kadar temiz bir performans ortaya koydu. Alanları kapatmak için çok çalıştı ve 53. dakikada bir şutu engellendi. Verimli oynasa da bu maçta Lyon hatlarını aşmak için gereken yaratıcı kıvılcımı sağlayamadı.

Hücum

Ferran Torres - 6/10

Hücumun en ilerisinde oynayan Torres, Niakhate ve Bacher'in yakın markajından kurtulmakta zorlandı. 57. dakikada kurtarılan şutu ve 64. dakikada iptal edilen golü de dahil olmak üzere çeşitli fırsatlar yakaladı. Hareketliliği iyiydi ancak açılış golünü kendisi atmak için gereken bitiriciliği gösteremedi.

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Désiré Doué - 6/10

İlk 11'de başlayan hücum oyuncuları arasında en hareketlisi olan Doué, toplam 4 şut çekti ancak bunların yalnızca biri kaleyi buldu. Sol kanatta sürekli tehdit oluşturdu ve çalımlarıyla Athekame'yi geçti fakat ceza sahasına girdiğinde son kararları çoğu zaman beklentilerin altında kaldı. 81. dakikada oyundan alındı.

Maghnes Akliouche - 5/10

Kanat oyuncusu, oyuna ağırlığını koymakta zorlandığı sessiz bir gece geçirdi. İlk yarıda biri kaleci tarafından kurtarılan, diğeri ise kaleyi bulmayan iki şut çekti ancak maç ilerledikçe etkisi azaldı. PSG daha doğrudan bir hücum tehdidi ararken yerini Ndjantou'ya bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Mika Godts - 8/10

Oyunun seyrini değiştiren bir katkı verdi. 57. dakikada oyuna giren Godts, ihtiyaç duyulan doğrudan hücum anlayışını getirdi. 84. dakikada hızlı hücumun ardından soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderip skoru 2-0'a taşıdı ve maçın sonucunu fiilen belirledi.

Lucas Hernández - 6/10

Sol tarafı sağlamlaştırmak için 65. dakikada oyuna girdi. Savunmaya istikrar kazandırdı ve PSG'nin maçın son bölümünde daha sıkı bir dizilişe geçmesini sağladı.

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Senny Mayulu - 9/10

Gecenin kahramanıydı. 65. dakikada oyuna giren Mayulu, yalnızca yedi dakika sonra, 72. dakikada yaptığı düzgün vuruşla eşitliği bozdu. Etkisini hemen göstererek ilk 11'de başlayan hücum oyuncularının eksik bıraktığı bitiriciliği sağladı.

Lucas Beraldo - Not yok

Maçın son bölümünde oyuna girdi; oyunun taktiksel akışını etkilemek için yeterli zamanı olmadı.

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Quentin Ndjantou - Not yok

Maçın son bölümünde oyuna girdi; oyunun taktiksel akışını etkilemek için yeterli zamanı olmadı.

Luis Enrique - 8/10

Enrique, maç yönetimi için büyük övgüyü hak ediyor. İlk 11'de başlayan hücum hattının etkisiz kaldığını görerek Mayulu ve Godts'u oyuna alma kararı isabetli çıktı. İki yedek oyuncu da gol atarak taktiksel hamlelerinin doğruluğunu gösterdi ve PSG'yi liderliğe taşıyan galibiyeti getirdi.