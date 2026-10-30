Achraf Hakimi, bek pozisyonunda üç gol attığı üstün performansıyla Paris Saint-Germain'i Le Havre karşısında 5-1'lik farklı galibiyete taşıdı. Josh Maja'nın erken dakikalarda yaşattığı korkuya rağmen Luis Enrique'nin takımı, taktik üstünlüğünü ortaya koyarak Ligue 1'deki liderliğini korudu.

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PSG, Stade Oceane'da Le Havre'ı 5-1 mağlup ederek bir Ligue 1 şampiyonluğu daha kazanma yolundaki kararlı ilerleyişini sürdürdü. Maç beklenmedik bir gelişmeyle başladı: Maja, Paris ekibinin savunmasında nadiren görülen bir hatadan yararlanarak 18. dakikada ev sahibini sürpriz biçimde öne geçirdi.

Ancak PSG, Mika Godts'un golüyle eşitliği sağladı ve kaptan Hakimi'nin üç golünden ilkiyle devre arasına önde girdi. Faslı millî oyuncu, dünyanın en seçkin hücumcu savunmacılarından biri olarak görülmesinin nedenini göstererek gecenin tartışmasız yıldızı oldu.

İkinci yarıda Enrique'nin ekibi, %71 topa sahip olma oranıyla Le Havre'a nefes aldırmayarak oyundaki hâkimiyetini artırdı. Hakimi, 55. dakikada ikinci golünü attıktan sonra Senny Mayulu'nun golünün asistini yaparak skoru dörde taşıdı. Hakimi'nin 69. dakikada hat-trick'ini tamamlamasıyla fark daha da açıldı ve olağanüstü bireysel performansını noktaladı.

Beklenen gol (xG) değerlerinde ev sahibi lehine 2,045'e 2,78 ile şaşırtıcı derecede yakın bir tablo ortaya çıksa da PSG'nin bitiriciliği ve topu daha iyi kullanması, skorun son sıradaki rakibi karşısındaki teknik üstünlüğünü yansıtmasını sağladı.

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GOAL PSG oyuncularının Stade Oceane'daki performanslarını puanladı...

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Kaleci ve savunma

Matvey Safonov - 6/10: Rus kaleci, maçın uzun bölümünde oyunu izlemekle yetindi ancak Maja'nın ustalıkla attığı açılış golünde yapabileceği fazla bir şey yoktu.

Achraf Hakimi - 10/10: Kaptandan kusursuz bir performans. Sağ bekten hat-trick yapması (28., 55. ve 69. dakikalar), bu sistemdeki özgün rolünü ortaya koyan istatistiksel açıdan sıra dışı bir durum. Gollerinin yanı sıra Mayulu'nun golünün asistini yaptı ve Godts'un beraberlik golüne de asist verdi. Sürekli bindirmeler yapıp savunma ile orta saha arasındaki boşluklardan yararlanarak PSG hücumunun itici gücü oldu.

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Illia Zabarnyi - 6/10: Ukraynalı oyuncu için nispeten sakin bir akşamdı. Yine de Le Havre'ın sınırlı topa sahip olmasına rağmen savunmanın rakibe beş isabetli şut imkânı vermesinden memnun kalmayacaktır. Erken gelen golün ardından toparlandı ve ikinci yarıda kontra ataklara karşı savunma yaparken rahat göründü.

Lucas Hernandez - 7/10: Sağlam ve güvenilir bir performans sergileyen Hernandez, Hakimi ve Lucas Digne'e ileri çıkma özgürlüğü sağlayan savunma güvencesini sundu. Girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazandı ve geriden oyun kurmanın ilk aşamasında önemli rol oynayarak topun orta saha bölgesine hızla taşınmasını sağladı.

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Lucas Digne - 7/10: Digne, sol tarafta dengeli bir performans gösterdi. Gerektiğinde genişlik sağladı ancak çoğunlukla savunma düzenini korumak için içeri kat etti. Kanatlardan yaptığı ortalar tehdit oluşturmaya devam ediyor; ilk yarıda Godts ile de iyi bir uyum yakaladı.

Orta saha

Warren Zaire-Emery - 8/10: Genç yıldız, bir kez daha PSG orta sahasının kalbi oldu. Baskı altında topu koruyup merkezden ileri taşıma becerisi hayati önem taşıdı. Merkezdeki ikili mücadelelere hâkim olarak Le Havre'ın erken golünün ardından oyunda üstünlük kurmasını engelledi.

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Dro Fernandez - 7/10: Fernandez, orta sahayı kontrol altında tutmak için gereken taktik disiplinini sağladı. Hakimi ileri çıktığında stoperleri korumak için geride kaldı; pozisyon bilgisi ve dar alanlardaki temiz paslarıyla öne çıktı.

Senny Mayulu - 9/10: Genç oyuncudan öne çıkan bir performans. Hakimi'nin 28. dakikadaki ilk golünün asistini akıllıca bir pasla yaptı ve 62. dakikada kendisi de gol attı. Hatlar arasındaki hareketliliği, Le Havre orta sahasına sürekli sorun çıkardı.

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Hücum

Maghnes Akliouche - 7/10: Gol veya asist yapmasa da Akliouche, savunmacıları yerlerinden çıkararak Hakimi ve Mayulu'nun değerlendirdiği boşlukları yarattı. Topla dönerken sergilediği teknik kalite, Enrique'nin taktik düzeni için önemli bir özellik olmaya devam ediyor.

Ferran Torres - 6/10: Torres, her zamanki çalışkanlığıyla ileri uçta görev yaptı ancak net pozisyon bulmakta zorlandı. Daha çok rakip savunmayı üzerine çekerek Le Havre'ın üçlü savunmasını genişletti; içeri kat eden kanat oyuncuları ile bindirme yapan beklerin etkili olmasına alan açtı.

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Mika Godts - 8/10: Godts, 26. dakikada kritik beraberlik golünü atarak PSG'nin geriye düşmesinin ardından takımını rahatlattı. Kanatta doğrudan kaleye yönelen ve atak oynayan oyuncu, maçın sonlarında oyundan alınmadan önce kendisini savunan rakibini birçok kez geçmeyi başardı.

Yedekler ve teknik direktör

Lucas Beraldo - 6/10: PSG maçı kontrol ederek tamamlamaya yönelirken savunmayı sağlamlaştırmak için 63. dakikada Akliouche'un yerine oyuna girdi. Topla sakin kaldı ve savunma hattına sorunsuz biçimde uyum sağladı.

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David Boly - Puan yok: Hat-trick yapan Hakimi'nin hak ettiği ayakta alkışı alması için 71. dakikada onun yerine oyuna girdi. Sonucu çoktan belli olan maçta yapacak fazla işi olmadı.

Quentin Ndjantou - Puan yok: Maçın sonlarında Godts'un yerine oyuna girerek bol gollü karşılaşmada değerli süreler aldı.

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Luis Enrique - 9/10: Enrique'nin taktik planı kusursuz biçimde uygulandı. Erken gelen gole rağmen paniğe kapılmadı ve takımının teknik üstünlüğüyle sonunda rakibini alt edeceğine güvendi. Hakimi'ye tam özgürlük tanıma kararı, maça damga vuran hamle oldu.