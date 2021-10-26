PSG'nin kaptanından sürpriz Chelsea iması

Dünyaca ünlü İngiliz deviyle transfer görüşmesinde bulunduğunun açıkladı.

Yaz transfer döneminde futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza atarak Lionel Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin kaptanı Marquinhos sürpriz bir açıklamaya imza attı.

Dünya ünlü Brezilyalı oyuncu yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea'den transfer teklifi aldığı yönünde bir imada bulundu.

Marquinhos, Le Parisien'e verdiği röportajda Chelsea'nin kendisine olan ilgisine de değindi ve takımda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi:

"Aslında bunun bir teklif olduğunu söylemek zor çünkü görüşmeleri hemen engelledi. Bu PSG'nin bana olan inancını gösteriyor. Böyle büyük bir kulübün bana bu denli güvenmesi büyük bir onur.

"Ayrıca başka takımların bana ilgi göstermesi de işimi iyi yaptığım anlamına geliyor ve bu benim için güzel. Bu durum bana kulüpte devam etme ve antrenmanlarda ortaya daha fazlasını verme motivasyonun veriyor."

Kounde de listedeydi

Yaz transfer döneminde kadrosunu bir stoperle güçlendirmek isteyen Londra ekibi Sevilla'dan Jules Kounde'yi istemiş ancak İspanyol kulübü 43 milyon sterlinlik anlaşmanın ardından fiyatı 67 milyon sterline çekince bu transfer gerçekleşmemişti.

Yeni sezona yeni bir stoper takviyesi olmadan başlayan Chelsea, dokuz maç sonunda ligde zirvede yer alıyor.

Marquinhos'un eski takım arkadaşı Thiago Silva'yı da stoper rotasyonunda bulunduran Chelesa'de Alman stoper Antonio Rudiger'in sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek. Kadrosunda Andreas Christensen, Malang Sarr ve Trevoh Chalobah gibi alternatifler de bulunan Thomas Tuchel'in takımı henüz bu mevkide bir sorunla karşılaşmadı.

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