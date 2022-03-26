PSG'nin kalecisi Keylor Navas savaştan kaçan 30 Ukraynalı sığınmacıya evini açtı

PSG forması giyen Keylor Navas Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın mağdurlarına yaptığı büyük yardımla takdir topladı.

Navas ve eşi Andrea, Rusya'nın işgali altındaki vatanlarından kaçmak zorunda kalan 30 Ukraynalıya malikanesinin kapılarını açtı.

Neler yaşandı?

Sport gazetesinin haberine göre, Navas evindeki sinema salonuna 30 yatak yerleştirdi ve burayı sığınmacılara tahsis etti.

Navas, Polonya üzerinden Fransa'ya gelen sığınmacılara temasta olduğu bir yardım kuruluşu aracılığıyla ulaştı. 30 Ukraynalıya gıda ve temiz kıyafet sağlandı.

Instagram'da bir paylaşım yapan Andrea Salas, herkese elini taşın altına koyma çağrısında bulundu:

"Yiyecek, kıyafet ve kişisel temizlik malzemeleriyle katkıda bulunabilmeniz için iletişim bilgilerini paylaşıyorum. Bu sayede bunca acının ortasında biraz olsun sevgi hissedebilirler."

Navas ve eşi geçmişte de birçok yardım hareketine öncülük etmişti. 2017'de 'Umudun Zamanı' isimli bir dernek kuran ikili, ülkeleri Kosta Rika'daki yardıma muhtaç çocuklara el uzatmıştı.

Getty Images

Dünya Kupası'nı kovalıyor

Şu anda Kosta Rika milli takım kampında bulunan Navas, ülkesini Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na götürebilmek için ter döküyor.

Grupta dördüncü sırada yer alan Costa Rica, Cuma günü lider Kanada'yı 1-0 yenerek bitime iki maç kala çok önemli bir sonuca imza attı.

CONCACAF elemelerinde grupta ilk üç sırayı alan takımlar doğrudan kupaya katılma hakkı kazanacak. Dördüncü olan ülke ise Okyanusya temsilcisiyle playoff oynayacak.

Bu sezon Paris Saint-Germain'de kaleyi Gianluigi Donnarumma'yla paylaşan 35 yaşındaki Navas, ligde 17 maçta görev yaptı. Deneyimli file bekçisi Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maçta boy gösterdi.

Daha fazla okuma