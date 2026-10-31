Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Le Havre karşısında sürpriz bir kararla defansif orta sahada görevlendirdiği, asıl mevkisi kanat olan Maghnes Akliouche'u övdü. İspanyol teknik direktör, deplasmanda elde edilen üstün galibiyetin ardından 24 yaşındaki oyuncunun topu ayağında tutma becerisini ve taktiksel çok yönlülüğünü vurguladı.

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Orta sahada sürpriz görev değişikliği

PSG, Ligue 1'de Le Havre deplasmanında 5-1'lik net bir galibiyet aldı. Ancak maç sonrası en çok konuşulan konu, teknik direktör Enrique'nin yaptığı önemli taktik değişiklikti. İspanyol teknik adam, Akliouche'u alışık olmadığı bir ön libero rolünde oynatma kararı aldı.

Normalde hareketli bir kanat oyuncusu olarak görev yapan 24 yaşındaki futbolcuya, bu lig maçında savunmanın önünde oynama görevi verildi. Bu sezon dokuz lig maçında bir gol kaydeden Akliouche, pozisyon değişikliğine sorunsuz uyum sağladı. Cesur taktik hamle karşılığını verdi; konuk ekip rakibine üstünlük kurarak üç puana rahatça ulaştı.

Taktiksel çok yönlülüğüne övgü

Farklı deplasman galibiyetinin ardından basın mensuplarına konuşan Enrique, hücum oyuncusunu neden daha geride oynattığını anlattı. Teknik direktör, genç forveti sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen, uyum yeteneği yüksek bir oyuncu olarak gördüğünü belirtti.

PSG teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere, "Maghnes her yerde oynayabilir," dedi. "Bugün biraz Vitinha'nın yaptığı işi yaptı, biraz daha geride oynadı. Hareketliliğini seviyoruz. Yararlanmak istediğimiz özelliği, topla ve topsuz oynayabilme becerisi. Böyle bir oyuncuyu yönetmek çok kolay."

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Topu korumak büyük önem taşıyor

Oyun kurucu olarak geride görev yapmak, baskı altında topu koruyabilecek üstün bir teknik beceri gerektiriyor. Teknik direktörün çok yönlü kanat oyuncusunda gördüğü özelliklerden biri de bu. Çünkü sahanın merkezinde topa sahip olmak, onun taktik anlayışının temel unsurlarından biri.

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Luis Enrique, oyuncunun yeni rolüne geçişini değerlendirirken, "İlk günden itibaren topu neredeyse hiç kaybetmeme becerisine sahip olduğunu gördük," dedi. "Bu, orta sahada, 9 numara olarak, kanatta, daha geride, kısacası her yerde oynayabilen bir futbolcu için hayati bir özellik."

Teknik direktör, performanstan duyduğu memnuniyeti, "Çok mutluyuz," sözleriyle dile getirdi.

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Yeni bir seçenek ortaya çıktı

Bu başarılı taktik deneme, PSG'ye orta sahada yeni bir çözüm sundu. Teknik ekip artık asıl mevkisi kanat olan bir oyuncunun geriden oyunu yönlendirmesine ve rakip hatları aşmasına güvenebileceğini biliyor.

24 yaşındaki hücum oyuncusunun ön libero rolüne kalıcı olarak geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Ancak teknik direktörünün kamuoyu önünde dile getirdiği güçlü övgüler, yakın gelecekte orta sahada yeniden görev alma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.