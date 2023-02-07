Fransız eski futbolcuya göre, Arjantinli süperstarın takımda kalması yanlış...

NE OLDU? Messi için yeni şartlarla ilgili görüşmeler Parc des Princes'te devam ediyor ve Arjantinli süperstarın, mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz ayında sona erecek.

PSG, Messi'nin yeteneğine ve profiline sahip bir oyuncuyu takımda tutmaya hevesli, ancak Fransız ekibinin efsanelerinden olan Rothen, Ligue 1 şampiyonunu daha uzun vadeli planlar yapmaya çağırıyor.

NE SÖYLEDİLER: PSG'de altı yıl geçiren Fransız eski milli futbolcu Rothen, RMC Sport'a şunları söyledi:

“Messi ile sözleşme uzatma isteği tek kelimeyle saçmalık olur. Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'yi yönetmek karmaşık bir durum.

"Üstüne bir de maaş faturası çıkıyor. PSG'nin finansal fair play'e takılıp kaldığını gördük, çünkü maaşlar resmen patladı.

"Messi'nin maaşından kurtulma fırsatınız var. Bu, ekibinizi işe almanıza ve geliştirmenize olanak sağlayabilir.

"Bütün bunlara rağmen, Leo Messi'yle sözleşme uzatmak çok kötü bir fikir."

Rothen sözlerine şöyle devam etti: "Görüntü ve yansıttıkları açısından, Leo Messi ile sözleşme uzatma isteğini de anlamıyorum.

"Kulübü öne çıkarmak için hiçbir çaba sarf etmiyor. Taraftarlara asla teşekkür etmiyor, başını eğiyor ve soyunma odasına gidiyor.

"Gollerini kutlarken adı zikrediliyor, taraftarlara teşekkür etmek için jest yapmıyor bile, hiç hoş değil.

"Projeye daha fazla yatırım yapmak istemiyor. Bu nedenle, onu tutmak iyi bir fikir değil."

BÜYÜK RESİM: Rothen, Messi'nin iki sezondur takımda olmasının PSG için olumlu olduğunu kabul ediyor, ancak takımın daha genç üyelere ihtiyaç duyduğunun altını çiziyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Messi, 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası zaferi yaşarken Ligue 1 devi için ise 58 maçta 26 gol ve 28 asist kaydetti.

2021'de PSG'ye bonservissiz olarak katılan Arjantinli süperstarın, yeniden Barcelona formasını giymesi bekleniyor.