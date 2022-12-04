PSG'nin eski hocası Mauricio Pochettino: "Kylian Mbappe, yeterince olgun değil. O bir çocuk"

Arjantinli hoca, yıldız futbolcu hakkında net ifadeler kullandı.

NE OLDU? Pochettino, geçen yaz PSG'den kovulmadan önce Ligue 1'de sadece 18 ay görev yaptı.

Arjantinli hoca, PSG'yi bir lig şampiyonluğuna taşımış olabilir, ancak Fransa'daki zamanı, Mbappe gibi önemli oyuncularla gergin bir ilişkisi olduğu söylentisiyle gölgelendi.

NE SÖYLEDİLER: Bu spekülasyona rağmen Pochettino, Fransa'nın Polonya ile oynadığı son 16 maçı öncesinde BBC Sport'a Mbappe hakkında konuşurken çarpıcı şeyler söyledi.

"Sorun şu ki, bazen kendinizi yönetmeniz gerekiyor, çünkü dünyanın en iyi üç veya beş en iyi oyuncusundan bahsediyoruz.

"Mbappe, yeterince olgun değil ve bu yüzden yeterince olgun olmadığı için kendini yönetmesi kolay değil.

"O, bir çocuk. Ama bence iyi gidiyor. Bazen insanlar çok konuşuyor, ancak durum çok farklı."

BÜYÜK RESİM: Mbappe, mayıs ayında yeni bir sözleşme imzaladı, ancak oyuncunun, transferleriyle ilgili tutulmayan sözlerden sonra ocak ayındaki transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Şimdilik, Fransız yıldız tamamen Dünya Kupası'na odaklanmış durumda ve Altın Ayakkabı yarışında 5 golü bulunuyor.