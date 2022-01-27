PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar, mini bir belgesel yayınladı: "PSG’den başka yerlerde daha iyi hissettim”

Neymar Junior, hayatı ve kariyeri hakkında The Perfect Chaos adlı yeni bir Netflix belgeseli yayınladı. Bu belgesel, LeBron James'e ait bir prodüksiyon şirketi olan Uninterrupted tarafından üretildi.

Şu anda Paris Saint-Germain'de, ancak daha önce Barcelona'da olan Brezilyalı süperstar, bir noktada PSG'den ayrılmaya çok yaklaştığı zaman da dahil olmak üzere, mini dizi boyunca kendisi hakkında birkaç büyüleyici haber ortaya koyuyor.

Neymar, 2009'da 17 yaşındayken Santos'un ilk takımına girdi. 2013'te Barcelona'ya katılmadan önce onlarla birlikte üç kez Campeonato Paulista'yı ve Copa Libertadores'u kazandı.

Katalonya'da 2015'te iki La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazandı. Lionel Messi ve Luis Suarez'in yanında şimdiye kadar bir araya gelmiş en ölümcül üçlülerden birinin parçasını oluşturdu. 2017 yazında PSG için Barcelona'dan ayrıldı.

Neymar, PSG'nin art arda Şampiyonlar Ligi finalinde ve yarı finalde elendikten sonra hissettiklerini "Başka yerlerde daha iyi hissettiğimi gördüm" dedi. "Bu asla PSG taraftarlarına veya kulübün kendisine karşı bir şey değildi."

Brezilyalı, babasının bir anlaşma yapmak için Barcelona ile görüşmelere bile başladığını açıkladı. Messi ile güçlerini yeniden birleştirmek için Camp Nou'ya dönmek istiyordu. Ancak kaderin bir cilvesi olarak, Arjantinli, geçirdiği birkaç ay sonunda PSG'de ona katıldı.

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