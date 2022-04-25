Marquinhos, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elendikten sonra yaşadıkları hisleri anlatırken "b.k gibi" ifadesini kullandı.

Fransa'daki ilk maçı 1-0 kazanan Paris Saint-Germain, rövanşta Kylian Mbappe'nin golüyle öen geçerek tur kapısını aralamıştı.

Fakat Real Madrid, Benzema'nın ikinci yarıdaki hat-trick'iyle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. PSG cephesi aradan iki ay geçmesine rağmen yenilginin hayal kırıklığını üzerinden atamadı.

Marquinhos ne söyledi?

Brezilyalı savunma oyuncusunun verdiği hatalı pas, Karim Benzema'nın üçüncü golüyle sonuçlanan pozisyonun hazırlayıcısı olmuştu.

Canal Plus'a konuşan Marqiunhos, Benzema'yla girdiği düelloyu kaybettiğini itiraf etti.

"Bu sonucu sindirmek çok zordu. Böyle bir maçın ardından, bu tabirimi affedin ama b.k gibi bir durumdaydık."

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Ertesi gün içtiğim su bile boğazımdan geçmedi."

"Benzema harikaydı. İlk maçta düelloyu kazanan ben olmuştum, ama ikinci maçta o galip geldi."

"Belki de o maçta kendi oyunuma daha fazla odaklanmalıydım. Bazen aklınızda sadece takımınız ve takım arkadaşlarınız oluyor."

Kariyerini PSG'de bitirmek istiyor

PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığının ardından Ligue 1'deki 10. şampiyonluğunu kazanarak teselli buldu.

Mauricio Pochettino'nun öğrencileri, Cumartesi günü Lens ile 1-1 berabere kalarak bitime dört maç kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonlukta kilit rol oynayan Marquinhos, çalkantılı geçen 2021/22 sezonuna rağmen kulüpte olmaktan mutlu. Kulüple 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu kariyerinin geri kalanını Paris'te geçirmeye kararlı.

"Şu anda ayrılmayı düşünmüyorum. Başlarda aklımın bir köşesinde bu ihtimal vardı, ama uzun süredir aklımdaki tek düşünce burada kalmak. Futbolda işler nasıl yürüyor bilirsiniz, iyi oynadığınız sürece takımda kalmanız mümkün."

"Bazen işler kötü gittiğinde kulüp sizinle yolları ayırmak isteyebiliyor, geçmişte bunun örneklerini gördük. Ama mümkün olursa sonuna kadar Paris'te kalmak istiyorum. Bu benim için en iyisi olur ve beni mutlu eder."