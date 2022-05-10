PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilememesi ve Juventus'a transfer olması beklenen Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria, Avrupa'da bir sezon daha oynadıktan sonra kariyerine ülkesinde devam edeceğini söyledi.

Arjantinli radyo istasyonu Urbana Play FM'e konuşan Di Maria Paris'te kalmak istediğini ancak bunun büyük bir olasılıkla gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi.

Ne söylendi?

"Sözleşmeme Haziran ayında bitiyor. Benim isteğim Paris'te kalmak. Avrupa'daki son yılımın Paris'te olmasını isterdim ama kulüp bu isteği paylaşıyor mu bunu bilmiyorum.

"Sözleşmemde bir opsiyon var. Bunun kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz. PSG'de devam etmezsem Avrupa'da başka bir takıma transfer olup, Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazır olacağım.

MLS iyi bir fikir gibi görünüyor ama yapmak istediğim şey bir yıl daha Avrupa'da kalıp sonrasında Rosario Central'e dönmek."

Premier Lig'de de oynamıştı

Real Madrid'de geçirdiği başarılı dönemin ardından 2014-2015 sezonunda bir sezon Manchester United forması giyen 34 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla 24 maça çıkarken, üç gol ve altı asistle oynadı.

Arjantin Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan Di Maria, futbola Rosario Central takımında başlamıştı.

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