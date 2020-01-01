PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı
Paris Saint-Germain Spor Direktörü Leonardo, kulübün Neymar ve Kylian Mbappe'nin sözleşmelerini uzatmak için müzakerelere başladığını doğruladı. Her iki oyuncunun da 2022 yazına kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor.
Leonardo, PSG'nin resmi web sitesinde verdiği röportajda, "Neymar, Mbappe ve Di Maria ile sözleşmelerini uzatmak için görüşmelere başladık. Bernat ve Draxler de sözleşmelerinin son senesinde. Görüşmelerimizi yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.
PSG'nin bu yıl mali kayıplar yaşadığının unutulmaması gerektiğini belirten Brezilyalı futbol adamı, karmaşık bir durum içerisinde olduklarını ancak doğrudan Mbappe ve Neymar ile konuştuklarını belirtti.
Mbappe'nin Real Madrid'le adının anılmasıyla ilgili de konuşan Leonardo, "Çok fazla dedikodu var. Gerçek şu ki PSG karmaşık bir an içinde. Ancak önümüzdeki beş yılın takımını kuracağız. Genç ama çok deneyimli oyuncularımız var. Neymar ve Mbappe, Ronaldo ve Messi'den sonra en iyiler olacaklar. Bu geleceği görüyorum ve üzerinde çalıştığımız şey bu" dedi.
Leonardo kiralık olarak kadroda bulunan Moise Kean hakkında da açıklamalarda bulundu. İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonuna sahip olmadıklarını belirten Leonardı, sezon sonunda yollarının ayrılableceğini belirtti.