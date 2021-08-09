Lionel Messi’yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden PSG’de Mbappe’nin geleceği de belirsizliğini koruyor.

Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan genç yıldız Kylian Mbappe’nin Paris Saint-Germain’deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesinin bitmesine 12 aylık bir süre kalan Fransız yıldızın adı uzun süredir Real Madrid’le anılıyor.

Peki, PSG’nin muhtemel Messi transferi Kylian Mbappe’nin kulüpteki geleceğini nasıl etkileyecek?

PSG umudunu koruyor

Barcelona’ya veda ettiği duygusal konuşmasında Messi, PSG’ye transferinin ihtimaller dahilinde olduğunu açıklamıştı.

Goal, Fransız ekibinin ilerleyen günlerde Messi transferini bitirmek istediğini ve Arjantinli yıldızın Mbappe-Neymar ile birlikte hücum hattını oluşturmasını hedeflediğini doğruluyor.

UEFA Finansal Fair Play kurallarının PSG’nin bu yıldız üçlüyü aynı takımda oynatmasına izin vermeyeceği de ileri sürülmüştü. Ancak kulüp, pandemi dönemindeki maddi sıkıntılardan ötürü UEFA’nın daha esnek bir anlayışla yaklaşmasını umuyor.

Ayrıca Messi transferi ve Mbappe’nin sözleşme yenilemesi Fransız futbolu için önemli bir adım olarak görüldüğü için PSG hükümetten de destek almıştı.

Messi transferini resmileştirdikten sonra PSG, Mbappe’nin temsilcileriyle bir araya gelerek kontrat sorununu çözmeyi hedefliyor.

Real Madrid’in ilgisi

Goal’ün edindiği bilgiye göre Real Madrid, Mbappe’nin PSG ile gerçekleştireceği yeni kontrat görüşmelerinin sonucu bekliyor.

İspanyol devi her ne kadar genç yıldızı bu yaz transfer etmek istese de resmi teklifini iletmek için bir sene daha bekleyebilir.

Carlo Ancelotti’yi tekrar göreve getiren Real Madrid, bir yandan kadro rotasyonunu daraltmak ve bazı oyuncularını kiralık olarak veya bonservisleriyle göndermek istiyor.

Mbappe’nin PSG karnesi

2017 yılında Monaco’dn transfer edilen Mbappe, PSG formasını 172 maçta terletti ve 132 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu maçlarda 62 asist kaydeden yıldız oyuncu, üç Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Şampiyonlar Ligi finali gördü.

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