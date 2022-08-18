PSG, Mbappe-Neymar arasındaki sorunları ele aldı: "Kameralara iyi gözükün"

Mbappe ve Neymar arasındaki sorunlar takımın geri kalanını da olumsuz etkiliyor

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ve Neymar arasında süregelen rekabetin ortasında kadrodaki sorunlarını çözmek için adımlar attı.

Mbappe, Mayıs ayında PSG ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve bu süreçte Real Madrid'e transfer olmayı reddetti, ancak 2022-23 sezonunun ilk haftalarında Parc des Princes'te hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı.

Mbappe aynı zamanda kontratını üç sene uzattıktan sonra Real Madrid için "Asla bitmedi. Sadece kontratımı üç yıl daha uzattım. Gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz." açıklamasında bulunmuştu.

GOAL, 23 yaşındaki oyuncunun daha çok saygıyı hak ettiğine inandığını ve hayal kırıklığını Neymar'dan çıkardığını bildirdi.

PSG, Mbappe ve Neymar arasındaki sorunları çözmek için ne yaptı?

Neymar ve Mbappe arasındaki gerilim, PSG'nin geçen hafta Montpellier'i 5-2 yendiği maçta dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar önünde açık bir şekilde tekrar görüldü.

Mbappe, maçta bir penaltı kaçırdı ve Neymar ikinci yarıda maçtaki ikinci golünü atmaya hazırlanırken, Mbappe'nin kaçırdığı golü telafi etme girişimini engelledi. Penaltı atışları konusunda fikir ayrılığına düşmeleri sonrası Mbappe, eleştirildi.

GOAL, PSG yetkililerinin artık Mbappe ve Neymar'a en azından takımın iyiliği için birlikte yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini söylediğini doğruluyor.

Tartışma tüm takımın huzurunda gerçekleşti ve tüm oyuncular, özellikle de bu konuda artan haberler nedeniyle, maç günlerinde iyi geçinmeleri için yönetimden uyarılar aldı.

Mbappe hâlâ PSG'nin en yıldız oyuncusu mu?

Mbappe, geçen sezon PSG'nin en skorer ismiydi ancak bu unvanı Neymar ve Lionel Messi ile paylaşıyor. Kendisi Real Madrid'i reddettikten sonra umduğu liderliğe tam olarak kavuşamamış olmasından şikayetçi

Kulüp, Mbappe'nin burada kendisini değerli hissetmesi için uğraşacağını söylüyor ancak bazı gerginlikler dengeleri değiştirdi.

Ayrıca Mbpape'nin Güney Amerika ekipleri hakkındaki sözlerinin Güney Amerikalı meslektaşlarıyla aralarında bir sürtüşme yarattığının farkındalar.

Mbappe, Güney Amerika ekiplerinin Dünya Kupası'nda 'zorlanması' hakkında şöyle bir açıklama yapmıştı: "Arjantin ve Brezilya, Güney Amerika'da bu düzeyde bir rekabete sahip değil.

"Futbol, Avrupa'daki kadar gelişmiş değil. Bu yüzden, Dünya Kupası'nı en son kazananlar Avrupalılar."

Mbappe'nin Arjantin kaptanı Messi ve Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar ile takım arkadaşıyken yaptığı bu açıklama oldukça tepki toplamıştı.

Tite, Mbappe'nin bu açıklamasına yanıt olarak, "Kusura bakmayın, bizim futbol oynayacak bir Azerbaycan'ımız yok.

"Bizim ara vermemizi sağlayacak bir takımımız yok. Buradaki elemeler, (Avrupa elemelerinin) grup aşamasından çok daha yüksek bir zorluk derecesine sahip." şeklinde konuşmuştu.