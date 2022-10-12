PSG, Mbappe de dahil olmak üzere kendi oyuncularını itibarsızlaştırmak için sahte sosyal medya hesapları kullanmakla suçlandı

Yeni anlaşma için Mbappe'ye baskı yaptıkları söyleniyor.

Paris Saint-Germain, kendi oyuncularını itibarsızlaştırmak için sahte sosyal medya hesapları oluşturmakla suçlanıyor. Bazı medya kuruluşlarını da bu duruma ortak ettiği de söylenenler arasında.

İddialara göre kulüp, çıkarlarını sözde düşmanlarına karşı çevrimiçi ortamda korumayı amaçlayan karmaşık operasyonu yürütmek için bir ajansla anlaştı.

Bu ifşanın kaynağı, kendilerinin Paris kulübünün kurbanı olduklarını iddia eden araştırmacı web sitesi Mediapart. Hedefler arasında L'Equipe, diğer kulüplerin yöneticileri ve hatta oyuncular vardı.

En çok ilgiyi çeken dava, Kylian Mbappe ile ilgili. Kulübün, geleceğini ve sözleşme uzatmasını imzalayıp imzalamayacağını düşünürken kendisine baskı yapmak için bu sahte hesapları kullandığı söyleniyor.

Bu durum, Barcelona'nın Neymar ile tartışan bir taraftara karşı benzer taktikler kullandığı ve sosyal medya hesaplarının itibarını zedelemeye çalıştığı zamanları hatırlatıyor.

PSG suçlamaları reddetti

PSG, Mediapart'ın suçlamalarını RMC Sport'a ifade veren bir kaynak aracılığıyla yalanladı.

Kaynak, "PSG küresel bir marka ve sürekli olarak dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya ajanslarıyla ilişki kuruyor" dedi.

"Yerel ve uluslararası - tüm şirketler gibi kulübün, işbirlikçilerinin ve ortaklarının mükemmel çalışmalarını tanıtmak ve kutlamak için sosyal medyayı kullanıyoruz.

"Kulüp hiçbir zaman herhangi bir kişi veya kuruma zarar verecek bir ajansla anlaşmamıştır."