PSG - Manchester United: Muhtemel 11'ler, sakat cezalı oyuncular, maç saati, yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Manchester United arasında oynanacak dev maç öncesi bilmeniz gerekenler burada...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Manchester United'ı konuk ediyor.

İki takım arasında Old Trafford'da oynanan ilk maçı Paris Saint-Germain 2-0 kazanarak çeyrek final yolunda büyük bir avantaj sağlamıştı.

Manchester United'ın turu geçebilmesi için rakibini en az üç farklı skorla mağlup etmesi veya iki farklı galibiyetlerinde en az üç gol atması gerekiyor.

PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım arasında 6 Mart Çarşamba günü oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takım Haberleri: Sakat - cezalı oyuncular

Paris Saint-Germain'de ilk maçta da forma giyemeyen Edinson Cavani, Neymar ve Thomas Meunier'nin sakatlıkları devam ediyor.

Manchester United ise Paris'e tam 10 eksikle gitti.

İngiliz devinde Antonio Valencia, Matteo Darmian, Juan Mata, Ander Herrera, Jesse Lingard, Alexis Sanchez, Nemanja Matic, ve Anthony Martial sakatlık nedeniyle Paris'te forma giyemeyecek. Öte yandan ilk maçta kırmızı kart gören Paul Pogba da cezası nedeniyle rövanş mücadelesinde yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

PSG: Buffon, Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Nkunku, Draxler, Di Maria, Mbappe

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Dalot, McTominay, Pereira, Fred, Lukaku, Rashford