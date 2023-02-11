Katarlılar, Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak için her yolu deneyecek.

NE OLDU? Katar Emiri, Premier Lig kulübünü Glazer ailesinden satın almak için en iyi aday olarak dikkat çekiyor.

UEFA'nın kurallarına göre, ortak bir sahibi olan kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşamazlar ve bu durum nedeniyle Katarlıların, United hisselerinin çoğunluğunu almaları zor olabilir.

Ancak The Guardian, Al-Thani'nin kulüplerin ayrı kuruluşlara ait olacağını kanıtlayacağını bildirdi.

BÜYÜK RESİM: Al-Thani, Manchester United'ı Glazers'ın elinden almak için Sir Jim Ratcliffe ile rekabet etmeye son derece hazır görünüyor.

Toplamda beş teklif sahibinin, Kırmızı Şeytanlar'ı devralmak için çekişme içinde olduğunun altı çiziliyor.

VE DAHA FAZLASI: Glazers, United için yaklaşık 5 milyar Sterlin (6 milyar Dolar) istiyor ve bu ücret, Al-Thani'nin kolayca karşılayabileceği bir bedel olarak ortaya çıkıyor.

Red Bull Salzburg ve RB Leipzig, Red Bull'a ait olmasına rağmen 2018'de Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelmişti ve bu durum, Şeyh'in planının işe yarayacağına dair bir güven veriyor.

Bu durumda Katarlılar, hem PSG hem de United'ın sahipleri olduğunda Salzburg ve Leipzig gibi takımları örnek göstererek satın alma konusundaki engeli ortadan kaldıracak.

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MAN UTD İÇİN SIRADA NE VAR? Kulübün yeni sahibini bulma kampanyası devam ederken Kırmızı Şeytanlar, Pazar günü Leeds United ile kozlarını paylaşacak.