Paris Saint-Germain, Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldıktan sonra Parc des Princes'te baskın bir performans sergileyerek toparlandı ve Ligue 1'in zirvesindeki puan farkını altıya çıkardı.

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Luis Enrique'nin takımı topa yüzde 66 oranında sahip olup Lorient kalesine 26 şut çekti. Ancak 10 kurtarış yapan kaleci Yvon Mvogo'nun ayakta tuttuğu konuk ekibin savunmasını aşmak için sabretmesi gerekti. Dembele 11. dakika dolmadan direğe takıldı, aynı pozisyonun devamında Mika Godts yakın mesafeden fırsatı değerlendiremedi. Mayulu ise 32. dakikada Dro Fernandez'in pasını üst köşeye göndererek kilidi açtı.

Mayulu devre arasından önce direğe takıldı. Dembele, Godts'un hazırladığı pozisyonda 67. dakikada ceza sahası dışından yerden bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Yine de PSG için gece tamamen sorunsuz geçmedi. Matvey Safonov son bölümde Noah Mbamba'nın şutunu kurtarmak zorunda kaldı, oyuna sonradan giren Quentin Ndjantou'nun neden olduğu penaltıyı Ibrahima Balde dışarı gönderdi ve iki dakika sonra Dembo Sylla direğe takıldı.

GOAL, Parc des Princes'teki maçta PSG oyuncularına şu puanları verdi:

Kaleci & Savunma

Matvey Safonov (7/10): Gecenin büyük bölümünde fazla işi düşmedi ama gerektiğinde hazırdı. Mbamba'nın 83. dakikadaki şutunu iyi bir kurtarışla çıkardı, iki kez kalesinden çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı ve yüksekten gelen bir topu güvenle kontrol etti.

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Achraf Hakimi (8/10): Sağ bekten PSG'nin en yaratıcı oyuncusu oldu. Godts'un 11. dakikada kaçırdığı çok net fırsat da dahil dört pozisyon hazırladı, 97 pasının 87'sini tamamladı ve 10 kez top kazandı.

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Marquinhos (7/10): Kaptan, savunmanın merkezinde sakin bir gece geçirdi. 75 pasının 71'ini tamamladı, bunların 11'ini hücum bölgesine gönderdi ve PSG'nin Lorient'e ilk yarıda yalnızca bir şut fırsatı tanımasında pay sahibi oldu.

Willian Pacho (7/10): Marquinhos'un yanında sağlam bir performans sergiledi. İki başarılı müdahale yaptı, altı kez sahipsiz topu kazandı ve PSG'nin sabırlı oyun kurulumunda önemli rol oynadı.

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Lucas Hernandez (7/10): Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Nuno Mendes'in yerine sol bekte görev yaptı. Topsuz oyunda güven verdi ve 75. dakikada yerini bırakmadan önce üç pas arası yaptı.

Orta saha

Warren Zaire-Emery (7/10): Enerjik ve hatasızdı; 86 pasının 84'ünü tamamlarken topu nadiren kaybetti. Uzaktan çektiği iki şutla Mvogo'yu sınadı, bir saatin hemen ardından da kornerden gole yaklaştı.

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Vitinha (8/10): PSG'nin temposunu belirledi. 128 pasının 123'ünü tamamladı, hücum bölgesine 23 pas gönderdi ve 80. dakikada oyundan çıkana kadar Lorient'in savunma bloğunu sürekli bir kanattan diğerine hareket ettirdi.

Dro Fernandez (8/10): Mayulu'nun açılış golünün pasını verdi ve 68. dakikada yerini Maghnes Akliouche'a bırakmadan önce toplam dört pozisyon hazırladı. İkinci yarının hemen başında şutu engellendi. Yaptığı dört faul ise baskı sırasında zaman zaman geç kaldığını gösterdi.

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Hücum

Ousmane Dembele (9/10): Maçın öne çıkan ismiydi. 11. dakikada direğe takıldı ve beşi isabetli olmak üzere maçın en yüksek sayısı olan dokuz şutla Mvogo'yu gece boyunca meşgul etti. Ardından ceza sahası dışından yerden çektiği şutla kaleciyi geçip maçın sonucunu belirledi.

Senny Mayulu (8/10): Ceza sahasının sağından sol ayağıyla topu üst köşeye göndererek golünü mükemmel bir vuruşla attı. 41. dakikada direğe takılıp ikinci golü bulamaması şanssızlıktı. 75. dakikada oyundan çıkana kadar topu nadiren kaybetti.

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Mika Godts (8/10): Dembele'nin golünün pasını verdi ve Mayulu'nun direğe takılan şutuyla sonuçlanan ortası da dahil beş pozisyon hazırladı. Bunların ikisi çok net fırsattı. Ancak 11. dakikada yakın mesafeden gol atmalıydı; rakibini geçmeye çalışırken de topu çok sık kaybetti.

Yedekler & Teknik direktör

Maghnes Akliouche (6/10): Dro Fernandez'in yerine girdi ve uzatma dakikalarında kontra atakta skoru 3-0 yapabileceği çok net fırsat da dahil iki şutu kaleci tarafından kurtarıldı.

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Lucas Beraldo (7/10): Mayulu'nun yerine girdiği 15 dakikada hareketliydi. Savunmada beş müdahalede bulundu ve Godts'un uzaktan çektiği şutun hazırlayıcısı oldu.

Lucas Digne (6/10): Sol bekte Hernandez'in yerini aldı ve basit oynadı.

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Ferran Torres (6/10): 75. dakikada Dembele'nin yerine girdi ve oyuna fazla dahil olamadı. Yine de sol kanatta bir serbest vuruş kazandırdı.

Quentin Ndjantou (5/10): Unutmak isteyeceği bir kısa süreli performans. 80. dakikada Vitinha'nın yerine girdi, Sylla'yı düşürerek penaltıya neden olduğu için sarı kart gördü ve PSG için maçın sonunu sıkıntılı hâle getirebilirdi. Uzatma dakikalarında çektiği bir şutu Mvogo kurtardı.

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Luis Enrique (7/10): Takımı topa hükmetti ve rahat bir galibiyet için fazlasıyla yeterli pozisyon üretti. Mayulu'yu ilk 11'de başlatma kararı da karşılığını verdi. Ancak son oyuncu değişikliğinden kısa süre sonra gelen penaltıyla PSG'nin maçın son bölümünde yaşadığı aksama, bunun kusursuz bir gece olmasını engelledi.