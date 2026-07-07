PSG, Longoni Donnarumma’nın izinden: “Al-Khelaïfi’ye ve Luis Enrique’ye teşekkür ederim, bu benim için bir rüya”

Alessandro Longoni’nin Milan’dan PSG’ye transferi dün resmiyet kazandı. 2008 doğumlu genç kaleci, bugün 2031 yılına kadar Paris kulübüne bağlı kalmasını sağlayacak sözleşmesini imzaladı. Kulübün resmi kanallarında İtalyan kaleci, Avrupa şampiyonu takıma katılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Öncelikle, bana bu fırsatı verdikleri ve bana güvendikleri için Başkan Nasser Al-Khelaïfi’ye, Luis Campos’a ve Luis Enrique’ye teşekkür etmek istiyorum. Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum ve bu güveni boşa çıkarmamak için her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğim. Burada hem futbolcu hem de insan olarak gelişebileceğim. Her zaman hayalini kurduğum gibi, son teknoloji bir antrenman merkezinde harika bir teknik ekip ve gerçekten olağanüstü oyuncularla antrenman yapma fırsatım olacak. Burada, genç bir adam olarak gelişme ve deneyimlerimi genişletme şansına sahip olacağıma inanıyorum."