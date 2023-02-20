Fransız temsilcisi, süperstarlarının yerini doldurmak için çalışmalara başladı.

NE OLDU? L'Equipe'a göre PSG, önümüzdeki yaz transfer döneminde Frankfurt'un parıldayan forvet oyuncusu Randal Kolo Muani'yi listesinin ilk sırasını aldı.

Bu isimle beraber Borussia Mönchengladbach'taki sözleşmesinin son altı ayında olan Fransız forvet Marcus Thuram'ı da kadrolarında görmeyi umuyorlar.

Ve bir diğer transfer hedefinde olan futbolcu ise Kouadio Kone...

Bu transfer haberleri, PSG'nin şu anki ön üçlüsü Messi, Neymar ve Mbappe'nin son haftalardaki düşük formlarından sonra ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Fransız temsilcisi, yaz transfer döneminde sözleşmesi bitecek olan Messi, takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Neymar ve süperstarı Mbappe'yi kaybetme ihtimaline karşı 3 yıldız için girişimlere başlayacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

Getty Images

PSG İÇİN SIRADA NE OLACAK? Son 16 ilk maçında evinde Bayern Münih'e 1-0 yenilen Fransız kulübü, bu sezon uzun süredir devam eden Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefine ulaşmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

PSG, Alman devi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.