PSG - Lille maçında büyük kavga: Neymar ve Tiago Djalo

PSG - Lille maçının son anlarında kırmızı kart gören iki oyuncu Neymar ve Tiago Djalo, soyunma odası koridorlarında birbirine girdi.

Fransa Ligue 1'de Lille deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son anlarında Neymar ile Lille'den Tiago Djalo arasında kavga çıktı.

Maçın son bölümünde Neymar rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilyalı yıldız oyun alanı dışına çıkan topu alırken rakibini ittirdi.

Maçın hakemi Benoit Bastien de bu iki hareketin üzerine daha önce sarı kartı olan oyuncuları ikinci sarı kartla oyun dışına gönderdi.

Koridorda kavga büyüdü

İki oyuncu soyunma odasına doğru giderken tartışmaya devam etti. Soyunma odası koridorlarına girildiğinde iki oyuncu arasında kavga büyüdü.

Kameralara da yansıyan kavgayı soyunma odası koridorlarında bulunan kişiler araya girerek ayırdı.

Fransa Ligue 1'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Lille'de forma giyen Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı koronavirüs testleri pozitif çıktığı için görev yapamadı. Burak Yılmaz ise 73. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu.

Neymar bu sezon ne yaptı?

Ligue 1'de bu sezon 12 maçta görev alan Neymar 6 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Brezilyalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 6 gol ve 1 asist ile oynadı.