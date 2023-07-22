PSG, Kylian Mbappe'ye psikolojik baskı yapmakla suçlanıyor: Fransız golcü için ayaklandılar!

Kylian Mbappe'yi sezon öncesi kampının dışında bırakan Paris Saint-Germain, Fransız yıldıza psikolojik baskı yapmakla suçlandı.

Mbappe, önümüzdeki yaz PSG'den ayrılmak istiyor

Sözleşmesi 2024'te sona erecek

PSG ise onu bu yaz satmak istiyor

NE OLDU? Kylian Mbappe, 2024'te sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini PSG'ye bildirdi. Bu nedenle Fransız golcüyü bu yaz satmak isteyen Paris ekibi ise Kylian Mbappe'yi kadro dışı bıraktı. Fransa Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tırmanan gerilimin ortasında Kylian Mbappe'yi desteklemek için bir bildiri yayınladı.

NE SÖYLENDİ? Fransa Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP), PSG'nin Kylian Mbappe'yi bir karara zorlamasını kınayan bir bildiri yayınladı. Kylian Mbappe'nin psikolojik baskıya maruz kaldığına dikkat çekildi.

BÜYÜK RESİM: PSG, Fransız golcünün uzun süredir temasta olduğu Real Madrid ile önümüzdeki yaz bonservissiz olarak takıma katılmak için anlaşma yaptığını düşünüyor. Get French Football News'in haberine göre, PSG, Kylian Mbappe'ye 1 milyar euro değerinde 10 yıllık bir sözleşme teklif etti. Aksi halde bu yaz satılacağını Mbappe'ye bildirdi. Fransız golcünün karar vermesi için son tarih 31 Temmuz. Paris ekibi, Kylian Mbappe yeni sözleşme imzalamazsa onu satmaya istekli olduğunu göstermek için Fransız golcüyü kadro dışı bıraktı. Kylian Mbappe cephesi ise Real Madrid ile hiçbir konuda anlaşmadıkları konusunda ısrar ediyor.

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SIRADA NE VAR? PSG'nin Kylian Mbappe'nin bir karara varması için belirlediği son tarih (31 Temmuz) yaklaşırken Fransız golcü manşetleri süslemeye devam edecek gibi görünüyor.