Dortmund ile olan sözleşmesinde 2022 yazında 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan ve önümüzdeki yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland'ın yeni adresinin neresi olacağı büyük bir merakla beklenirken, Fransız basınında Norveçli yıldızın geleceğine ilişkin iddialara bir yenisi daha eklendi.

le10Sports'ta yer alan habere göre Kylian Mbappe ile yeni sözleşme imzalamayı başaramayan ve Fransız yıldızın yerini Haaland ile doldurmak isteyen PSG, golcü oyuncuyu bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi ancak iki İspanyol devi Real Madrid ve Barcelona'nın oyuncu için temaslara başlaması, PSG'yi zorluyor.

Bayern Münih ilgilenmiyor

Bu sezon Bundesliga'da 11 maçta 13, bütün kulvarlarda ise 16 maçta 19 gol kaydeden 21 yaşındaki santrforun futbol dünyasında önümüzdeki 15 yıla damgasını vurması bekleniyor.

Bir dönem babasının da forma giydiği Manchester City ile de adı anılan Haaland'ın önceliği ise iddialara göre La Liga olacak.

Önceliği Real Madrid olan ancak İspanyol ekibinin kendisini istememesi halinde Barcelona'da oynamaya da sıcak bakan Haaland'ın adı Bayern Münih ile de anılmış ancak Alman kulübünün yetkilileri geçtiğimiz günlerde, Robert Lewandowski'ye sahip olmaları nedeniyle bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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