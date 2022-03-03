PSG Sportif Direktörü Leonardo, Kylian Mbappe için 200 milyon euro'luk bir teklifte bulunmadıklarını söylerken "miktarın" sözleşmedeki en değersiz şey olacağını açıkladı.

Paris ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'nin uzun süredir hayalini kurduğu Real Madrid formasına gelecek dönemde ulaşacağı iddia ediliyor.

Fransız golcü, kulübüyle henüz sözleşme yenilemezken PSG'nin Mbappe'ye 200 milyon euro'luk bir teklifde bulunduğu iddia edildi ancak Leonardo bu dedikoduları yalanlıyor.

PSG Sportif Direktörü Leonardo ne söyledi?

Le Parisien, PSG'nin Kylian Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro kazandıracak bir teklif hazırladığını iddia etti. Mbappe teklifi kabul ederse PSG ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 50 milyon euro'dan 100 milyon euro garanti ücret elde edecek.

L'Equipe'e konuşan PSG Sportif Direktörü Leonardo bu iddiaları yalanlarken "miktarın" sözleşmedeki en değersiz şey olacağını söyledi:

"Belirli bir teklif göndermedik. Önemli bir unsur var: Sanırım bu sözleşmeye koyacağımız son şey miktar olacak. Mümkün olduğu kadar iyi bir oyuncu olması için ona en iyi koşulları sunmak istiyoruz. Miktar eklemek yalnızca iki dakika sürecek."

"Kylian'ı anlamak ve neye ihtiyacı olduğunu bilmek bizim elimizde"

"Bu maddi değil duygusal bir konu. Her Fransız oyuncunun yurtdışında oynama hedefi vardır. 1998'de Dünya Kupası'nı kazanan oyuncuların çoğunun yurtdışında oynaması tesadüf değil. 2018'de de aynı şekilde. Kylian, 11 oyuncu arasında Fransa'da forma giyen bir isimdi.

Pogba ve Griezmann, Ligue 1'de hiç oynamadı. Zidane kariyerini Fransa'dan çok yurtdışında şekillendirdi. Ama o zamanlar PSG büyüklüğünde bir kulüp yoktu. Biz satıcı değiliz. Bu durumun Kylian'ın fikrini değiştireceğini düşünüyorum."

Paris ekibi, Fransız golcüyü elinden kaçırmak istemese de Kylian Mbappe kulübüyle henüz sözleşme yenilemiş değil. Leonardo kontrat uzatma konusunda hala şanslarının olduğuna inanıyor:

"Sözleşme uzatma şansımız var mı? Bir şey söyleyemem ama imkanlarımız var. Transfer olmadığı sürece her şeyi deneyeceğiz, onu elimizde tutmak için her şeyi yapacağız.

Real Madrid'e karşı sonucu değerlendireceğini sanmıyorum. Gelecek bir jenerasyonumuz, kadroda gençlerimiz var, başka transferler yapmak istiyoruz. Katar, PSG'yi on yılda büyüklerin arasına soktu. Kulüp bugün gerçekten seviliyor, beğeniliyor, saygı duyuluyor."

Kylian Mbappe: PSG vs Real Madrid

GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Real Madrid, Kylian Mbappe ile anlaşma konusunda kendinden emin ve imzayı sezon sonunda duyurmayı planlıyorlar.

Mbappe geçen yaz Santiago Bernabeu'ya geçmek için bastırsa da Paris Saint-Germain, Madrid'den gelen üç büyük teklifi kabul etmedi.

Fransız ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu sözleşmesinin son yılında elinde tutmayı başardı ancak kontrat yenilemeye dair herhangi bir sinyal yok. Mbappe, Haziran sonunda serbest statüde bir oyuncu olacak.

PSG, Mbappe'ye şimdiden çok sayıda teklif götürdü ancak Fransız oyuncu geleceğini kulübe adamayı reddediyor.

GOAL'ün bilgilerine göre, Mbappe, Real Madrid'e söz verdi. İspanyol devi bu nedenle oldukça rahat ve yıldızın 2022-23 sezonu için Santiago Bernabeu'ya gelmesini gözlüyor.

Yine de Madrid oyuncuyu açıklamak için acele etmiyor ve mevcut sezonun bitmesini bekliyor.

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