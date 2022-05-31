Avrupa futbolunda önümüzdeki yılların en önemli sol beki olması beklenen 19 yaşındaki oyuncu PSG ile dört senelik sözleşme imzaladı.

Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatan PSG, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Portekizli sol bek oyuncusu Nuno Mendes'in bonservisini aldı. Sporting Lizbon altyapısından yetişen oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanan Fransız ekibi, genç oyuncuyla dört senelik sözleşme imzaladı.

Mauricio Pochettino'nun takımı Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşırken, Ligue 1'de 27 kez forma giyen Mendes, Şampiyonlar Ligi'nde ise sekiz maçta şans buldu. 19 yaşındaki oyuncunun PSG'nin önümüzdeki yıllarında takımın en önemli oyuncularından birine dönüşmesi bekleniyor.

Mendes ve Mbappe'yi takımda tutan PSG, Angel Di Maria ile ise yolları ayırmıştı.

Neymar ayrılmaya yanaşmıyor

Di Maria'nın yanı sıra Pochettino'nun planları arasında yer almayan ve rotasyonda oldukça geriye düşen Julian Draxler'in de takım aradığı ve istediği teklifi alması halinde kulüpten ayrılacağı biliniyor. Öte yandan futbol tarihinin en pahalı transferi olan Neymar ise gözden çıkartıldığı yönündeki haberlere rağmen kariyerini PSG'de sürdüreceğini açıklamıştı.

Önümüzdeki günlerde sportif direktör Leonardo ile yolları ayırması beklenen PSG'nin yeni sportif direktörü büyük bir olasılıkla Jorge Campos olacak. Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışmanı olması planlanan Campos, Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi üzerine imza atmaktan vazgeçmiş ve sarı-kırmızılı takımla çalışmadığı için üzgün olduğunu açıklamıştı.

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