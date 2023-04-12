Fransız ekibinde; gün geçmiyor ki sansasyonel bir durum yaşanmasın, ancak bu sefer ki olay çok ciddi görünüyor.

PSG, bu sezon hem saha içerisinde hem de saha dışında oldukça çalkantılı günlerden geçiyor.

Messi, Neymar ve Mbappe gibi yıldızlarıyla sezona son derece iddialı bir giriş yapan Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden birisi olarak gösteriliyordu.

PSG; Devler Ligi'nde Bayern Münih karşısında hezimeti yaşarken takım içinde de bazı yıldızlarının arasında anlaşmazlıklar olduğu gündeme geldi ve taraftarlar, yıldızlarını yuhalamaktan çekinmediler.

Ancak, şimdiki olay şu ana kadar bahsettiğimizden çok daha farklı ve tüm dünyanın büyük bir tepkisini çekecek cinsten...

PSG'nin hocası Galtier hakkında ortaya atılan iddialar, ilk okuduğunuzda inanamayacağınız kadar şaşırtıcı gelebilir.

Ne söylendi?

Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, Christophe Galtier'in Nice teknik direktörüyken Nice kadrosuyla ilgili kendisine gönderdiği maili paylaştı.

RMC Sport tarafından aktarılan haberde, Julien Fournier'in paylaştığı mailde şu ifadeler yer aldı:

"Takımda, çok fazla siyahi oyuncu var ve takım, cuma günleri namaza giden pisliklerden oluşuyor.

"Bu kadar siyahi ve Müslüman olmaz. Bu takım, bana göre değil."

Bu yorumların ardından PSG'nin müslüman olan kulüp sahipleri, Christophe Galtier tarafından söylendiği iddia edilen yorumlara yönelik soruşturma başlattı.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin yakın bir arkadaşı, "Nasser bunu bilseydi, Galtier asla PSG'nin başına geçemezdi. İmkansız!" yorumunu yaptı.