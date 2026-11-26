Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı maçta yaşanan ırkçılık krizini büyütme kararı aldı. Fransız kulübü iç soruşturma başlattı ve taraftarlarının, maç sırasında İtalyan ekibinin taraftarlarından gelen ırkçı tezahüratlar ile Nazi işaretlerine ilişkin tanıklıklarını Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yetkililerine iletti.

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Olaylar, dün akşam (Çarşamba) Parc des Princes'te Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanan ve 2-2 berabere biten maçta yaşandı.

Fransız yayın kuruluşu RMC Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain yönetimi, gelen bildirimleri son derece ciddiye alıyor. Kulüp, Parc des Princes tribünlerinde yaşananların ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve bildirilen davranışların sorumlularını belirlemek için inceleme başlattı.

Bazı Parisli taraftarlar, Roma taraftarlarına ayrılan tribünden maymun seslerini taklit eden sesler duyduklarını doğrulamış, bazı İtalyan taraftarların Nazi işaretleri yaptığını gördüklerini de bildirmişti.

Paris Saint-Germain UEFA'yı bilgilendirdi

RMC Sport'un aktardığına göre Fransız kulübü iç soruşturmayla yetinmedi ve yaşananları maçta görevli UEFA temsilcilerine iletti.

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Aynı kaynağa göre Paris Saint-Germain, ilgili kurumların yürüttüğü inceleme ve soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların doğrulanması halinde, bu davranışların sorumlularına ağır yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.

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Böylece dava hem kulüp hem de UEFA tarafından takip edilir hale geldi. Bildirilen olayların resmi olarak kanıtlanıp kanıtlanmayacağı ve yaptırım gerektirip gerektirmeyeceği henüz belli değil.

Bir taraftardan çarpıcı tanıklık

RMC Sport, 2-2 biten maç sırasında stadyumda bulunduğunu söyleyen ve takma adı Julien olan bir Paris Saint-Germain taraftarının tanıklığını paylaştı.

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Taraftar şunları söyledi: "Tamamen ırkçı İtalyan taraftarlar vardı. Maymun seslerini taklit ediyor, siyah ceketler ve ten rengiyle ilgili işaretler yapıyorlardı. Bunu defalarca yaptılar."

Taraftar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bıçakla boğaz kesme hareketine benzeyen işaretler de yapıyorlardı. Buna bir son verilmeli ve yaptırımlar uygulanmalı. Güvenlik görevlilerine gittik, hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler."

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Ayrıca şunu ekledi: "Bu, İtalyan taraftarlarla çok sık yaşanıyor ve futbol stadında bunun yeri yok."

Bu gelişmeler, 2-2 sona eren Avrupa karşılaşmasının bitiminden saatler sonra geldi. Paris Saint-Germain bu maçta Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk puan kaybını yaşarken, bitiş düdüğünün ardından gözler tribünlerde yaşandığı bildirilen olaylara çevrildi.

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Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk 4 haftasını kayıpsız tamamlayan PSG'nin galibiyet serisi sona erdi. Ancak Fransız ekibi puanını 13'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. Bu sonuç, bu sezon ilk 5 maçını kazanan tek takım olan Real Madrid'in liderliğini güvenceye aldı.

Roma ise bir galibiyet ve iki beraberlik aldığı Şampiyonlar Ligi'nde puanını 5'e yükselterek 25. sırada bulunuyor.