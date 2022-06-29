Avrupa futbolunda önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen 19 yaşındaki yetenek, artık ülkesinde top koşturacak.

Barcelona'dan PSG'ye transfer olduğunda dünya futbolunda önümüzdeki yıllara damgasını vurması beklenen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Xavi Simon, PSG ile olan kontratının sona ermesinin ardından ülkesinin takımlarından PSV'ye transfer oldu. Jenerasyonunun en popüler oyuncularından biri olan Xavi'nin adı Barcelona ile de anılıyordu.

Daha önce PSG ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varan ancak son anda kararını değiştiren 19 yaşındaki oyuncunun sözleşme imzaladıktan sonra kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyordu. Buna rağmen fikrini değiştiren ve PSV ile beş senelik sözleşme imzalayan Xavi, Barcelona altyapısındaki günlerinden bu yana büyük bir yetenek olarak görülüyor.

2019 yazında transfer olduğu PSG'deki ilk profesyonel maçına geçtiğimiz sezon çıkan genç oyuncu, sezonu dokuz A takım karşılaşmasıyla tamamlamıştı. UEFA Gençlik Ligi'nin de en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Xavi, bu organizasyonda çıktığı yedi karşılaşmada dört gol atarken, altı da asist yaptı ve kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

Ne söylendi?

PSV Futbol Direktörü John de Jong oyuncunun geride bıraktığımız sezondaki bütün maçlarını izlediklerini kaydetti:

"Hollanda Milli Takımı için oynadığı maçların yanı sıra Leipzig, Paris ve Brugge'daki Gençlik Ligi maçlarında da canlı takip ettik. Kalitesiyle bizi ikna etti. Xavi PSV kadrosunda önemli bir oyuncu olmak için gereken her şeye sahip ve kulüple birlikte büyümeyi arzuluyor"

Her yıl birbirinden değerli transferler yapan PSG son dönemde altyapısından yetişen oyuncuları Avrupa'nın diğer takımlarına kaptırmasıyla dikkat çekiyor. Fransız ekibi Xavi'nin öncesinde de Kingsley Coman, Christopher Nkunku ve Moussa Diaby gibi oyuncuları elinde tutamamıştı.

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