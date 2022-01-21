Ligue 1'de en yakın rakibi Nice'in 11 puan önünde yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan PSG bir numaralı hedefi olan Şampiyonlar Ligi zaferi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Mauricio Pochettino'nun takımı Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralamak istiyor.

GOAL'ün onayladığı bilgiye göre Lyon'dan 65 milyon euro'luk kulüp rekoru ile Tottenham'a katılan Fransız oyuncu, Londra ekibinde yeterince süre alamadığı için mutsuz ve ayrılmak istiyor.

PSG Sportif Direktörü Leonardo yıldız oyuncuyu öncelikli transfer hedefi olarak belirlerken, iki takım arasındaki görüşmeler sürüyor.

PSG taraftarıydı

Çocukken PSG taraftarı olan Ndombele de yeniden Ligue 1'de oynamak için oldukça hevesli görünüyor.

Tottenham'da birlikte çalıştığı Pochettino ile yeniden bir araya gelme ihtimali bulunan Ndombele bugüne kadar Tottenham formasıyla 91 resmi karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 10 gol ve dokuz asistle oynadı.

Tottenham'ın teknik direktörlük koltuğuna Antonio Conte'yi oturttuğu kasım ayından bu yana adeta formaya hasret kalan Ndombele, bu sezon sadece altısı ilk 11'de olmak üzere 10 maçta oynadı. Kontratının 2025'e dek sürmesine rağmen kulüpteki geleceği soru işaretine dönüşen Ndombele'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

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