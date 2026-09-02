Bir dönem geleceğin en büyük vaatlerinden biri olarak görülüyordu, ancak Renato Sanches şimdi henüz 29 yaşındayken kulüpsüz. Zira Portekiz basınından Record'un haberine göre, merkez orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi feshedildi.

Portekiz Milli Takımı formasını 32 kez giyen oyuncunun, PSG ile sözleşmesi aslında bir yıl daha geçerli olacakken, Fransız başkentinde zaten artık bir geleceği kalmadığı için kariyerindeki bir sonraki adımı atmayı hedeflediği belirtildi.

Sanches son olarak PSG tarafından art arda üç kez kiralandı; Roma'ya, Benfica'ya ve Panathinaikos'a. Ancak bu üç kiralık takımın hiçbirinde kalıcı bir şekilde ikna edici olamadı ve bonservisiyle transfer edilmek için kendisini öneremedi. Bundan sonra kariyerinin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor, ancak son dönemde Bundesliga ekibi Union Berlin'in bile olası bir talip olarak anıldığı aktarıldı.

Sanches, EURO 2016'da sıra dışı bir yetenek olarak büyük ses getirmiş ve aynı yıl Avrupa'nın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünü kazanmıştı. Bu nedenle Bayern Münih, o dönemde Benfica'ya yaklaşık 35 milyon euro ödemişti. Ancak Münih ekibinde gerçekten kalıcı olmayı başaramadı.

Ardından Swansea City'ye kiralandı, sonrasında ise 2019'da 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Üç yıl sonra Sanches'in yolu PSG'ye düştü, ancak orada da takımda kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı ve Paris ekibi adına toplamda yalnızca 27 maça çıktı.