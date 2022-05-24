PSG ile sözleşme yenileyen Mbappe gelecek için açık kapı bıraktı: "Real Madrid rüyam bitmedi"

Real Madrid'in teklifini geri çevirerek Paris Saint-Germain'de kalmayı seçen Kylian Mbappe buna rağmen bir gün İspanya'ya gidebileceğini söyledi.

PSG'de kaldığı için Real Madrid taraftarlarının tepkisini çeken Mbappe bu kızgınlığın zaman içinde dineceğine inanıyor.

23 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle imzaladığı yeni kontrat 2025 yılında sona erecek.

PSG, Mbappe'yi sözleşme uzatmaya nasıl ikna etti?

Mbappe'nin Real Madrid mesajı

BBC'ye konuşan Mbappe, 'Real Madrid rüyandan vaz mı geçtin' sorusuna şu cevabı verdi:

"Asla bitmedi, asla bitmedi."

"Sadece kontratımı üç yıl daha uzattım."

"Gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz."

"Şu anda geleceği değil, içinde bulunduğumuz anı düşünüyorum. Paris Saint-Germain'le üç yıllık sözleşme imzaladım."

Mbappe, Real Madrid'i reddetme sürecinde yaşadıklarına da değindi. Golcü oyuncu kararını Real Madrid başkanı Florentino Perez'e bizzat bildirmişti.

Mbappe, PSG'de kalma kararını Perez'e mesajla bildirdi

"Real Madrid başkanıyla görüştüm, çünkü ona ve kulübe büyük saygım var. Oraya gitmeyeceğimi doğrudan benim ağzımdan duymaları önemliydi."

"Büyük bir oyuncu olmak için dürüst olmalısınız. Her şey harika gitti, çünkü aramızda iyi bir ilişki var."

İkinci raund 2025'te

Mbappe, PSG ile sözleşmesi sona erdiğinde 26 yaşına basmış ve büyük olasılıkla kariyerinin zirve dönemine yeni girmiş olacak.

Kariyer çizgisini bu şekilde sürdürürse üç yıl sonra Avrupa devlerinin Mbappe'yi transfer etmek için bir kez daha sıraya gireceğine şüphe yok.

Ancak Real Madrid'in ilgisini, aradaki üç yıllık sürede yapacakları transferler ve Mbappe'ye karşı takınacakları tavır belirleyecek.