Yeni teknik direktör arayışları süren PSG, Alman çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı.

Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girmeye hazırlanan PSG, Bayern Münih ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir takımla anlaşamayan Alman çalıştırıcı Julian Nagelsmann ile anlaşamadı.

Fransız basınından L’Equipe’te yer alan haberde Fransız ekibinin uzun süren müzakerelerin ardından Nagelsmann ile görüşmeleri sonlandırdığı ve farklı adaylara yöneldiği belirtildi.

Nagelsmann’ın Haziran ayının başından bu yana süren görüşmelerde PSG ile çalışmamaya karar verdiği belirtilirken, PSG sezon açılışına üç hafta kala antrenörsüz kaldı.

Sıradaki aday Luis Enrique

Kulübün futbol danışmanı Luis Campos’un önümüzdeki günlerde Barcelona’dan ayrıldığından beri hiçbir kulüp takımında görev yapmayan ve son olarak İspanya’yı çalıştıran Luis Enrique ile masaya oturması bekleniyor.

Luis Enrique’nin yanı sıra Xabi Alonso, Jose Mourinho ve Zinedine Zidane gibi alternatiflere sahip olan PSG’nin bu üç isimle de anlaşması sürpriz olarak nitelendirilecek.

Öte yandan daha önce de Chelsea ve Tottenham ile görüşen ancak bu kulüplerle anlaşmaya varamayan Nagelsmann da önümüzdeki dönemde farklı kulüplerle anlaşma zemini aramayı sürdürecek.