Adı Real Madrid’le anılan ve PSG’den de yeni sözleşme teklifi alan Mbappe, geleceğiyle ilgili merakla beklenen kararını verdi.

Lionel Messi, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma gibi yıldızları kadrosuna katan Paris Saint-Germain, iç transferde de yoğun bir dönemden geçiyor.

Geçtiğimiz sezon Neymar’la yeni sözleşme imzalayan Fransız devinde bir yıllık kontratı kalan Kylian Mbappe’nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Real Madrid’le uzun süredir adı anılan genç yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Mbappe İspanyol devine sıcak bakıyor

Le10Sport kaynaklı habere göre 2022 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Mbappe, kulübünden gelen yeni sözleşme tekliflerine olumlu yaklaşmıyor.

Lionel Messi transferine karşın ayrılmayı kafasına koyan genç yıldız, ocak ayında Real Madrid’le ön protokol imzalamak istiyor.

PSG her ne kadar yıldız oyuncuyu takımda tutmak istese de henüz genç yıldızı ikna edebilmiş değil.

Ayrıca haberde, Mbappe’nin PSG’den gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çevirmesinin de Real Madrid tarafından takdir gördüğüne yer verildi.

Mbappe yeni sezona nasıl başladı?

2021-22 sezonunda henüz Messi ve Neymar gibi yıldızlarını kullanamayan PSG, ilk üç haftayı da kayıpsız kapattı.

Bu maçlarda Kylian Mbappe de oldukça iyi işlere imza attı. Fransız yıldız, bir gol iki asistlik performansla yeni sezona başladı.

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