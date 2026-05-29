PSG ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finali neden bu kadar erken ve alışılmadık bir saatte oynanıyor?

Paris Saint-Germain ve Arsenal, Cumartesi öğleden sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kimin kazanacağını belirleyecek. Budapeşte’deki Puskás Aréna, saat 18.00’de final maçına ev sahipliği yapacak. Peki, final maçı neden bu kadar erken başlıyor?

Şampiyonlar Ligi finalini öne alma kararı, UEFA tarafından Ağustos ayında alınmıştı. Futbol federasyonu, lojistiği optimize ederek taraftarlar, takımlar ve ev sahibi şehirler için genel maç deneyimini iyileştireceğine inanıyor.

Kararda, deplasmana gelen taraftarlar için en iyi deneyimi sağlamak da ön planda. Böylece taraftarlar bu saatte toplu taşıma araçlarını daha kolay kullanabilecek ve finalin ardından kutlamalar için daha fazla zaman kalacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu değişikliği şöyle açıklıyor: “Bu değişiklikle, taraftarların deneyimini planlamamızın merkezine koyuyoruz.”

“Şampiyonlar Ligi finali, futbol sezonunun zirvesidir ve yeni başlama saati, bu etkinliği ilgili herkes için daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve daha etkileyici hale getirmektedir.”

“21.00 saatindeki başlama saati hafta içi maçlar için uygun olsa da, cumartesi günü daha erken bir başlama saati taraftarlar için daha iyi bir deneyim anlamına geliyor,” diye devam ediyor Ceferin. “Bu, taraftarlara gecenin geri kalanını arkadaşları ve aileleriyle geçirerek kutlamayı ya da hayal kırıklığını atlatma fırsatı sunuyor.”

Bu arada, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanma saatinin değişmesi ilk kez olmuyor. 2009 yılına kadar final her zaman çarşamba günü oynanıyordu.