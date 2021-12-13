"PSG'nin iki yıl önce Kylian Mbappe ile oturup ona anlatması gerekirdi"

Fransız efsane ve yorumcu Thierry Henry, Avrupa'nın gözdesi Kylian Mbappe için PSG'nin planlarını iki yıl önce yapması gerektiğini düşünüyor.

Ligue 1'in 18. haftasında Paris ekibi evinde Monaco'yu ağırladı ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadelenin iki golünü de kaydeden Kylian Mbappe performansıyla göz doldururken Lionel Messi'yi bile gölgede bıraktı.

Mbappe'nin Paris ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini hala koruyor.

Thierry Henry ne söyledi?

PSG bu yıl yıldızlar topluluğu projesi ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflerken golcüsü ile sözleşme krizi hala çözülmedi. Amazon Prime'da konuşan Fransız efsane Thierry Henry ise kulübün Kylian Mbappe için harekete geçmekte geç kaldığına inanıyor:

"İki yıl önce çözülmeliydi. İki yıl önce Mbappe ile oturup ona şunu söylemelilerdi: Bu senin takımın olacak, takımı senin etrafında kuracağız, patron sen olacaksın."

"Ama şimdi gerçekten her şey kaderine bağlı. İstediği yere imza atabilir."

"PSG bu sorunu çok uzun zaman önce çözmeliydi!"

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacak mı?

Cristiano Ronaldo'yu idol alarak büyüyen Kylian Mbappe'nin en büyük hayallerinden biri Real Madrid forması giymek. PSG ile sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eren oyuncunun sezon sonunda Real Madrid'e imza atacağı konuşuluyor.

Ancak Mbappe geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Paris ekibine kapısını tamamen kapatmadığının ve sözleşme yenileyebileceğinin sinyallerini verdi:

"Bu kararı vermek kolay değil. Neler olacağını bilmiyorum. Her iki durumda da büyük bir kulüp için oynayacağım."

"İlk başta takımdan ayrılamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama 3. Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir kulüpte oynuyorum."

"Parisliyim ve ailem burada. Kendimi iyi hissediyorum. Her zaman söylediğim gibi ayrılmayı düşünürken başka bir şeyler keşfetmek istemiştim."