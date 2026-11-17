Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübün saha dışındaki faaliyetlerine ilişkin bir dizi ciddi iddia hakkında ifade vermek üzere hâkimlerin karşısına çıktı. Katarlı yönetici, aynı davanın farklı kollarında hem mağdur hem de olası şüpheli olarak yer aldığı karmaşık bir adli soruşturmanın içinde bulunuyor.

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Al-Khelaifi taciz iddialarıyla ilgisi olmadığını söyledi

Paris Saint-Germain'i çevreleyen uzun soluklu hukuk süreci, kulüp başkanı Al-Khelaifi'nin gizli bir "dijital ordu" iddialarına ilişkin ifade vermesiyle yeni bir boyut kazandı. Soruşturma, kulübün Parc des Princes yönetimine karşı olduğu düşünülen kişileri hedef alıp taciz etmek amacıyla sahte sosyal medya hesapları oluşturması için bir iletişim ajansıyla çalışıp çalışmadığına odaklanıyor.

Al-Khelaifi ifadesinde, bu tür kampanyaların uygulama ayrıntılarından tamamen uzak olduğunu savundu. Görevinin, iletişim stratejilerini ya da kulübün itibarını savunmak için kullanılan belirli yöntemleri en ince ayrıntısına kadar yönetmeyi kapsamadığını belirtti.

Oturumda başkandan, soruşturmanın merkezindeki isimlerden eski iletişim direktörü Jean-Martial Ribes ile ilişkisini açıklaması istendi. Al-Khelaifi, Ribes'in üst düzey bir görevde bulunmasına rağmen departmanının günlük çalışma yöntemlerinin başkanlık denetimine tabi olmadığını anlattı. RMC Sport'un aktardığına göre, "Jean-Martial Ribes, PSG'nin iletişim direktörü. Görevi kulübü yasal yollarla savunmak. İşin bütün ayrıntılarıyla benim ilgim yok" dedi.

'Dijital ordu' nasıl işliyordu?

Sözde "dijital ordu" hakkındaki soruşturma, PSG'nin bir ajansla iş birliği yaptığı iddia edilen 2018 ile 2020 arasındaki döneme odaklanıyor. Bu ortaklığın, kulübün çıkarlarını korumak amacıyla çevrim içi eleştirileri "etkisiz hâle getirmek" için otomatik ya da sahte hesaplar oluşturulmasını içerdiği bildiriliyor.

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Bu faaliyetlerin mali yönü sorulduğunda Al-Khelaifi, söz konusu hizmetlere ilişkin belirli sözleşmelere veya bütçelere onay vermediğini vurguladı. Bu tür idari işlerin başkan olarak sorumluluk alanının dışında olduğunu, hizmet sağlayıcıların seçimi ve bütçe onayı sorumluluğunun kurum içindeki diğer departmanlara ait olduğunu belirtti.

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Hâkimler, Neymar'la fiziksel bir tartışma yaşayan bir taraftarın da aralarında bulunduğu, çevrim içi ortamda hedef alınan kişilere yönelik belirli taciz olaylarını PSG başkanına sordu. Bu olayda Ribes'in, başkalarına sosyal medya platformlarında söz konusu kişinin "üzerine saldırmaları" talimatını vermekle suçlandığı iddia ediliyor.

Al-Khelaifi, kulübün böyle bir davranışa asla onay vermeyeceğini savunarak hâkimlere, Le Parisien'in aktardığına göre, "Biz PSG olarak prestijli bir kulübüz, uluslararası bir markayız. Böyle şeylere tenezzül etmeyiz" dedi. Başkanın savunması, böylesine küçük çaplı dijital saldırıların PSG gibi dünya çapında tanınan bir kulübün saygınlığına yakışmayacağı görüşüne dayanıyor.

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Hukuki durum ve sonraki süreç

Getty Images

İddiaların ciddiyetine rağmen soruşturma hâkimleri, Al-Khelaifi'ye şu aşamada resmî şüpheli statüsü yerine "yardımlı tanık" statüsü verdi. Bu statü, kendisini davanın konusu olan ortamla ilişkilendiren bazı deliller bulunsa da bunların şu an için suç teşkil eden bir faaliyet nedeniyle hakkında resmî suçlama yöneltilmesine yeterli olmadığını gösteriyor.

Bu ayrım, eski çalışanlara yönelik daha geniş kapsamlı soruşturma sürerken başkanın derhâl hukuki sonuçlarla karşılaşmasını önlediği için kulüp yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Dava, Al-Khelaifi'nin kendisinin şantaj girişiminin mağduru olduğunu öne sürdüğü ayrı bir mesele de dâhil olmak üzere kulübün karşı karşıya olduğu çeşitli hukuki sorunlardan biri olmayı sürdürüyor.

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Bu davanın sonuçları kapsamında, taraftarlarla ilişkilerden sorumlu olarak görev yapmış eski polis memuru Malik Nait-Liman da dâhil olmak üzere kulübün eski iş ortakları ve çalışanlarından bazıları hakkında şimdiden soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, hassas bilgilerin kulübe fayda sağlamak amacıyla ne ölçüde sızdırıldığı ve dijital kampanyaların arkasındaki koordinasyonun düzeyi incelenmeye devam ediyor.